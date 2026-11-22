지난 17일 에버랜드 퍼레이드 길이 삼성라이온즈의 팀 색깔인 파란색으로 물들었다. 유니폼을 입고 전국에서 모인 팬 2000명이 12년 만에 한국시리즈 정상에 오른 선수단과 함께 우승을 축하했다. 당초 우승 공약으로 약속한 인원의 두 배였다. 이날 ‘삼성라이온즈 V9데이’에 초대받은 팬들은 선수들과 놀이기구를 타고 우승 기념 불꽃쇼도 즐겼다.



친구와 놀이기구를 타거나 데이트를 즐기고, 주말이면 가족 나들이를 가던 에버랜드. 올해는 이곳에서 열리는 공연이나 스포츠 행사에 맞춰 나들이 날짜를 잡는 사람도 많았다.

삼성라이온즈 프로야구 우승 기념 퍼레이드에서 김영웅이 팬들에게 인사하고 있다. 에버랜드 제공

야구팬들에게 퍼레이드 길이 우승 축하 무대였다면, 러너들에게 사파리는 이른 아침에만 열리는 특별한 코스였다. 좋아하는 가수의 콘서트가 펼쳐지기도 했다. 에버랜드가 스포츠 구단과 뮤지션, 뷰티 브랜드 등으로 협업 대상을 넓힌 결과다.



지난 5월 삼성전자가 연 ‘갤럭시 워치런 @사파리’에는 1000여명이 참가했다. 이른 아침, 참가자들은 손목에 최신형 갤럭시 워치를 차고 생태 러닝에 나섰다. 평소 동물을 관람하던 사파리월드와 로스트밸리를 지나는 4.82㎞ 코스를 달리는 이색 경험에 만족도가 높았다.



같은 달 그룹 god는 데뷔 1만일을 기념해 에버랜드에서 나흘간 ‘하늘색 풍선 위크’를 열었다. god와 함께 나이든 30·40대 팬부터 가족 단위 방문객까지 콘서트를 즐겼다.



해외 아티스트도 한국 팬들과 만날 무대로 에버랜드를 택했다. 태국 배우 겸 가수 누뉴 차와린은 지난 20일 에버랜드 장미원 광장에서 첫 한국 버스킹을 열었다. 두 번째 한국 싱글을 준비하러 방한한 그가 국내 팬들을 위해 마련한 깜짝 공연이었다.



에버랜드 스피드웨이에서는 지난 5월 영화 ‘분노의 질주’ 개봉 25주년을 기념해 참가자들이 자동차 서킷을 달리는 마라톤이 열렸다. 이달에는 누적 관람객 7만명을 돌파한 자동차 경주 대회 ‘현대 N 페스티벌’이 같은 서킷에서 최종 라운드를 치렀다.



에버랜드는 기업들이 저마다의 개성을 드러내는 무대가 되기도 했다. 아모레퍼시픽의 해피바스는 거품을 주제로 한 체험전 ‘거품멍전’을 열었다. SK텔레콤은 9만㎡ 규모의 숲인 포레스트 캠프에 장기 고객 1800여명을 초대해 숲에서 쉬어가는 ‘숲캉스 데이’를 마련했다.



기업들이 테마파크에 주목하는 이유는 공간의 규모와 방문객이 머무는 시간에 있다. 사파리와 서킷에선 도심 쇼핑몰 팝업 매장에서 구현하기 어려운 야외 행사를 열 수 있고, 가족 단위 방문객도 하루 나들이 일정에 공연이나 체험을 곁들일 수 있다.

강민호가 팬들에게 인사하고 있다. 강민호는 앞서 KBO리그 개막 미디어데이에서 우승 공약으로 팬들과의 에버랜드 데이트를 내건 바 있다.

에버랜드 관계자는 “테마파크의 본질은 언제나 고객에게 일상을 벗어난 최고의 즐거움과 설렘을 드리는 데 있다”며 “에버랜드만의 독보적인 공간 인프라에 다양한 문화·산업적 콘텐츠를 융합해 고객들이 새로운 감동을 마주할 수 있는 열린 플랫폼으로 지속 혁신해 나갈 것”이라고 밝혔다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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