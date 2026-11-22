충남 공주시 제민천에서 청년 창업자와 창작자, 지역 주민들이 함께하는 ′십시일반마켓 in 제민천′ 행사가 28일부터 이틀간 개최된다.

공주의 청계천으로 불리는 제민천에서 지난해 11월 처음 열린 행사로 이번엔 올해 마지막 일저으로 ′미리 크리스마스′를 주제로 열린다.

공방과 카페 그리고 식당이 즐비한 제민천 거리에 연말 분위기를 불어넣을 이번 행사엔 청년 창업자와 창작자 등 총 25팀의 공주 젊은이들이 참가한다.

이들은 공주 대표 특산물인 알밤을 비롯해 군밤, 군고구마 등 겨울철 별미를 선보이고 도자기, 뜨개·패브릭 소품, 액세서리, 반려식물, 독창적인 캐릭터 및 디자인 굿즈까지 다양한 상품도 내놓는다.

크리스마스 감성의 포토존과 장식이 제민천 행사장 일대에 설치된다. 경품 이벤트도 함께 열려 참가자들의 즐거움을 배가할 계획이라고 공주시는 설명했다.

공주 왕도심 청년 창업자 커뮤니티 제민컴퍼니즈가 주축이 된 행사로 지역 청년들이 기획부터 운영까지 도맡아 하는 자생적인 커뮤니티 마켓이다.

올해는 봄 마켓, 여름밤 마켓, 알밤 마켓, 카카오 연계 공주 아뜰리에 위크 등 계절과 테마에 맞춰 열리면서 전국 각지에서 방문객들을 불러 모으고 있다.

운영을 총괄하는 십시일반마켓 추진단 김다영 대표는 "대미를 장식하는 마지막 마켓인 만큼 제민천을 찾는 방문객들에게 잊지 못할 즐거운 추억을 선물하고 싶다. 크리스마스 분위기를 만끽하며 따뜻하고 행복한 주말을 보내시길 바란다"고 전했다.

이지영 청년인구정책과장은 “지역 청년들이 주체적으로 기획하고 운영하는 이번 마켓이 왕도심 골목상권과 지역사회에 신선한 활력을 불어넣고 있다”며, “앞으로도 청년 창업자들이 공주에 안정적으로 뿌리내리고 지역 주민과 함께 성장하는 지속가능한 청년 생태계를 조성하는 데 아낌없이 지원하겠다”고 밝혔다.

공주=유동주 기자 ydj@sportsworldi.com

공주= 유동주 기자

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