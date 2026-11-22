충남 서천군은 오는 28일부터 이틀간 조류생태전시관 일원에서 ′서천철새여행′을 운영한다.

금강하구와 서천갯벌을 찾는 겨울철새를 관찰하고, 다양한 생태체험을 할수 있는 기회다. 유네스코 세계자연유산인 서천갯벌과 금강하구를 품은 철새도래지 서천에는 겨울엔 가창오리와 마도요, 흰물떼새 등 100여 종, 50여만 마리 철새가 온다. 특히 서천갯벌은 검은머리물떼새 주요 월동지다.

해설사와 함께 겨울철새를 관찰하는 탐조투어, 목공·공예체험, 금속목걸이 만들기, 철새 관련 체험 등 어린이를 동반한 가족 단위 방문객이 함께 참여할 수 있는 프로그램이 많다.

첫날인 28일 오전 11시에 개막식과 함께 마술공연과 라이브공연, 탐조관광 워크숍 등 부대행사가 이어진다.

유승광 서천군수는 "철새들을 직접 관찰하며 서천의 자연을 가까이에서 느키고 탐조와 체험을 함께 즐기면서 철새와 사람이 공존하는 서천의 생태환경을 만나는 시간이 되길 바란다"고 말했다.

서천= 유동주 기자 ydj@sportsworldi.com

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