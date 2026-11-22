[사진 = 본인 제공]

가수 강혜연이 일일 기상캐스터로 변신한다.

강혜연은 오는 23일 오전 7시 30분 방송되는 JTBC 뉴스 ‘아침&’에 일일 기상캐스터로 출연한다. 이날 강혜연은 시청자들에게 날씨 소식을 전하며 가수 활동과는 다른 모습을 선보일 예정이다.

강혜연은 2018년 ‘왔다야’를 발표하며 트로트 가수로 본격적인 활동을 시작했다. 이후 TV조선 ‘내일은 미스트롯2’ 등 다양한 방송과 공연에서 활약했으며, 올해 방송된 MBN ‘현역가왕3’에서는 최종 5위를 기록했다.

지난달 29일에는 신곡 ‘믿지 못할 남자’를 발표했다. 오는 12월 5일에는 서울 가빈아트홀에서 단독 콘서트 ‘2026 강혜연 콘서트 : 혜연이의 초대’를 개최하고 팬들과 만난다.

최근에는 강혜연이 속한 걸그룹 베스티(BESTie)의 과거 히트곡이 역주행하면서 다시 주목받고 있다. 2013년 발표된 ‘연애의 조건(Love Options)’이 숏폼 콘텐츠를 중심으로 인기를 얻으며 13년 만에 국내외 음원 차트에서 상승세를 보이고 있다.

베스티는 완전체로 음악방송과 각종 콘텐츠에 출연하는 등 활동을 이어가고 있다. 트로트 가수와 걸그룹 멤버로 활약 중인 강혜연이 이번에는 기상캐스터로 어떤 모습을 보여줄지 관심이 모인다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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