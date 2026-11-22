배우 심은우가 요가원 원장으로 지내는 근황을 전했다.

심은우는 지난 17일 유튜브 채널 '최다니엘'에 공개된 영상에서 드라마 '날아올라라 나비'로 호흡을 맞춘 배우 최다니엘을 만나 자영업자로 살아가는 일상을 공개했다.

심은우. 최다니엘 유튜브 캡처

과거 '과수원 요가'를 3년 가까이 운영하다 문을 닫은 그는 약 2년간의 휴식기를 거쳐 지난 9월 '스티타 요가'라는 새 상호로 요가원을 다시 열었다.

'스티타'는 고대 인도어인 산스크리트어로 '단단한', '확고한'이라는 뜻을 담고 있다. 요가 스승이 단단해지라는 의미로 지어준 심은우의 요가 이름이다.

심은우는 매일 새벽 5시에 기상해 오전 6시 첫 수업을 시작으로 저녁 7시 마지막 수업까지 직접 소화하며 바쁜 일상을 보내고 있다고 밝혔다.

2020년 JTBC 드라마 '부부의 세계'로 주목받았던 심은우는 2021년 학교 폭력 의혹이 불거지며 활동을 중단했다.

경찰 조사에서 증거 불충분에 의한 검찰 불송치로 수사가 종결, 심은우는 학폭 누명을 벗게 됐다. 그는 의혹 제기자 A씨를 명예훼손 혐의로 고소했으나, 경찰은 증거 불충분을 이유로 그에 대한 무혐의 처분을 내렸다.

<뉴시스>

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]