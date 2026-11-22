김완수 KB국민은행 감독. 사진=WKBL 제공

연패를 끊어야 하는 사령탑은 선수들을 다독였다. 연승을 노리는 사령탑은 경계심을 늦추지 않았다. 김완수 KB국민은행 감독과 하상윤 삼성생명 감독이 맞대결을 앞두고 서로 다른 메시지를 전했다.

5연승과 5연패 기로에 놓인 팀들이다. KB와 삼성생명은 22일 청주체육관에서 KB스타뱅킹 2026~2027 여자프로농구 정규리그 2라운드 맞대결을 펼친다.

KB는 전날 같은 장소서 신한은행에 69-84로 패했다. 3쿼터까지 52-50으로 앞섰지만 4쿼터에만 34점을 내주며 무너졌다. 패배의 아쉬움을 추스를 시간도 없이 다시 코트에 나선다.

김 감독은 “어제 이겼으면 선수들이 조금 더 힘을 낼 수 있었을 텐데 아쉽다”면서 “감독으로서 선수들을 이기게 만들어줘야 하는데 그러지 못해 미안하다”고 덧붙였다.

주축 센터 박지수의 출전 시간도 고민거리일 터. 전날 30분17초를 뛰며 25점 12리바운드를 써냈다. 김 감독은 “감독 입장에서는 지수가 많이 뛰면 좋지만 부상 위험이 있다. 30분 언저리만 뛰어줘도 팀에 큰 보탬이 된다”며 무리한 기용을 경계했다.

하상윤 삼성생명 감독. 사진=WKBL 제공

삼성생명도 긴장을 늦추지 않았다. 하 감독은 “KB는 우리가 10점, 20점 차로 이길 수 있는 팀이 아니다. 4쿼터까지 접전을 이어가다가 승부를 볼 수 있도록 준비하겠다”고 말했다.

최근 좋은 활약을 펼치는 국가대표 포워드 이해란에 대해서는 만족감을 드러냈다. 하 감독은 “본인이 해야 할 일과 에이스의 책임감을 생각하는 부분이 좋아졌다. 말도 성숙해졌다”며 “특히 접전 상황에서 도망가지 않는 모습이 좋다”고 평가했다.

청주=김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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