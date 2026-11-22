사진=KOVO 제공

사진=KOVO 제공

현대건설이 반등에 나섰다. 주포 메가의 활약을 앞세워 4연패 뒤 2연승에 성공했다.

현대건설은 22일 수원체육관에서 끝난 흥국생명과의 2026~2027 HK흥국금융 V리그 여자부 홈 경기에서 세트스코어 3-0(25-19 25-17 28-26)으로 승리했다.

승점 6(2승4패)이 된 현대건설은 흥국생명(승점 6·2승4패)과 승점 동률이 됐으나 세트득실률에서 뒤져 6위를 유지했다. 메가의 활약이 컸다. 이날 팀 내에서 최다인 18득점을 기록했다. 공격성공률도 40.00%에 이르렀다.

현대건설도 한숨을 돌린다. 이날 경기를 앞두고 강성형 현대건설 감독은 “메가가 걱정이다. 상대가 수비에서 메가를 괴롭히고 있다”며 “메가가 공격이나 수비 능력에서 우리가 생각했던 것보다 효율이 떨어지다 보니 어려움이 있다. 좀 더 득점을 해줘야 한다”고 희망했다.

2023~2024시즌부터 2시즌 정관장에서 맹활약한 메가는 2년 만인 올 시즌 V리그에 복귀했다. 하지만 아직 공격이 정상궤도에 오르지 못했다. 이날 경기 전까지 5경기에서 공격성공률 36.36%에 머물렀다. 올 시즌을 앞두고 체중이 5kg가량 줄면서 파워가 떨어졌다는 평가가 나왔다.

인터뷰 내용을 들었던 것일까. 메가는 이날 1세트부터 팀 내 최다인 9득점을 하며 펄펄 날았다. 공격성공률도 57.14%에 이르렀다. 23-18에서 강력한 백어택 공격으로 흥국생명의 추격을 봉쇄했다. 2세트에는 블로킹에도 적극적으로 나섰다. 7-3으로 앞선 상황에서 자스티스의 오픈 공격을 막아냈고 23-14에서 앞선 상황에서도 정호영의 오픈 공격을 막아내며 사실상 팀의 승리를 이끌었다. 기세를 탄 현대건설은 3세트 흥국생명과 듀스 접전 끝에 셧아웃 승리를 따냈다. 조던은 16점, 배유나는 블로킹 6개를 포함해 10점으로 활약했다.

흥국생명은 4연패 부진에 빠졌다. 킨델란이 팀 내 최다인 21점으로 활약했으나 나머지 공격진의 부진이 아쉬웠다. 정윤주와 자스티스가 각각 8점에 머물렀다.

수원=김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]