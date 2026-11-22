전지윤이 결혼 소식을 알렸다. 출처=전지윤 SNS

그룹 포미닛 출신 가수 겸 웹소설 작가 전지윤(36)이 오늘(22일) 품절녀 대열에 합류한다.

전지윤은 이날 서울 모처에서 비연예인 연인과 백년가약을 맺는다. 예식은 비연예인인 예비 신랑과 양가 가족을 배려해 친인척 및 가까운 지인들만 참석한 가운데 비공개로 치러진다. 이로써 전지윤은 지난 2024년 10월 가수 용준형과 결혼한 현아에 이어 포미닛 멤버 중 두 번째로 유부녀가 됐다.

앞서 전지윤은 지난 4일 자신의 SNS를 통해 결혼 소식을 직접 발표했다. 당시 그는 “인생에서 결혼이라는 단어를 입에 올리게 될 날이 오니 부끄럽기도 하고 설레기도 한다”며 “예비 신랑은 저보다 더 멋지고 따뜻한 마음을 가진 사람”이라고 애정을 드러냈다. 이어 “늘 연말이면 설렘을 느끼려 캐럴을 들었는데 올해는 안 들어도 될 것 같다”며 “앞으로 작가로서도 열심히 작품을 쓰고 사랑을 베푸는 사람이 되겠다”고 다짐했다.

예식을 하루 앞둔 21일에는 포미닛 멤버 허가윤과 함께한 웨딩 화보를 공개해 화제를 모았다. 순백의 드레스에 선글라스와 운동화를 매치한 파격적인 콘셉트의 사진과 함께 전지윤은 “15년을 함께한 친구이자 가족. 이보다 더 든든할 수 없었다”며 변함없는 의리를 과시했다.

한편 2009년 포미닛 싱글 ‘핫이슈(Hot Issue)’로 데뷔한 전지윤은 ‘뮤직’, ‘이름이 뭐예요?’, ‘미쳐’ 등 수많은 히트곡으로 사랑받았다. 2016년 팀 해체 이후 솔로 가수와 밴드 프레젠트 보컬로 음악 활동을 이어왔으며, 올해 3월에는 정식 계약을 맺고 웹소설 작가로 데뷔해 활동 보폭을 넓혔다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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