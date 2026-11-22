‘불꽃야구2’ 불꽃 파이터즈가 강릉영동대와 치열한 승부를 이어간다.

오는 23일 공개되는 스튜디오C1 ‘불꽃야구2’ 26화에서는 불꽃 파이터즈와 강릉영동대의 팽팽한 대결이 펼쳐진다.

이날 경기에서는 강력한 상대와 치열한 승부를 펼쳐가던 이대은이 큼직한 타구를 허용하자 한 선수가 공을 향해 전력 질주한 뒤 몸을 던져 호수비를 펼친다. 이에 파이터즈 선수들이 박수를 보내고, 이대은 역시 손을 들어 고마움을 표현한다.

이대은의 뒤를 이어 마운드에 오른 신재영은 강릉영동대의 공세에 위기를 맞는다. 예상치 못한 상황에 파이터즈 불펜진까지 급히 몸을 풀기 시작한다.

타석에는 2027 KBO 리그 신인드래프트에서 삼성 라이온즈의 지명을 받은 선수가 등장한다. 프로 출신 신재영과 프로 진출을 앞둔 신예 타자의 맞대결이 어떤 결과로 이어질지 관심이 쏠린다.

강릉영동대는 득점을 위해 적극적인 작전을 펼치며 파이터즈를 압박한다. 이에 박재욱과 정성훈이 호흡을 맞춰 수비에 나서지만, 곧바로 비디오 판독이 진행되면서 승부의 향방을 예측할 수 없게 된다.

제작진은 “파이터즈와 강릉영동대가 호수비를 한 번씩 주고받는다. 강릉영동대가 앞서서 파이터즈의 날카로운 타구를 건져내자, 파이터즈도 바로 호수비를 응수한 것”이라며 “프로 경기를 방불케하는 호수비 대결은 과연 어떤 모습일지 기대가 모아진다”고 전했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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