‘문무’ 장혁과 김강우가 팽팽한 대립을 펼친다.

22일 방송되는 KBS 2TV 대하드라마 ‘문무’ 4회에서는 신라를 구하기 위해 고구려로 향한 김춘추(김강우)와 고구려의 실권자 연개소문(장혁)의 만남이 그려진다.

앞서 백제의 성충(임호)은 연개소문에게 신라에 대한 협공을 부탁했다. 이에 연개소문은 거짓 출병으로 신라를 속여 고구려의 공격을 믿게 하겠다고 말했다. 두 대군이 고구려와 신라의 접경 지역인 당성으로 가고 있다는 소식을 들은 신라의 김유신(박성웅)은 고구려 국경으로 향했으나 백제는 이를 틈타 경계가 허술해진 대야성을 공격했다. 몰아치는 백제의 공세 아래 소중한 딸 고타소(강지우)를 잃은 김춘추는 오열했다.

이날 방송에서 김춘추는 대야성 함락에 대한 죄책감과 백제를 향한 분노를 안고 고구려행을 자청한다. 외세의 압박 속에서 신라의 생존을 위해 고구려와의 화친이 필요하다고 판단한 것이다.



공개된 스틸컷에는 목숨을 걸고 고구려를 찾은 김춘추가 연개소문 앞에 무릎을 꿇는 모습이 담겼다. 김춘추는 연대의 손길을 내밀지만, 연개소문은 오히려 그에게 칼을 겨누며 긴장감을 높인다.

두 사람의 대립은 여기서 끝나지 않는다. 연개소문은 신라로 돌아가는 김춘추의 뒤를 추격한다. 말을 타고 주변을 경계하는 김춘추와 그를 뒤쫓는 연개소문의 모습이 위태로운 상황을 예고한다.

딸을 잃은 슬픔을 뒤로하고 신라를 구하기 위해 적진에 뛰어든 김춘추가 어떤 굴곡진 사건들에 직면할지 관심이 모인다.

제작진은 “4회에서는 연개소문과 김춘추의 대립이 중심적으로 그려진다. 힘으로 나라를 지켜야 한다는 연개소문과 자존심을 굽히는 한이 있어도 나라의 미래를 위해 연합해야 한다는 두 사람의 행보가 대조적으로 그려지면서 흥미진진함을 더할 예정”이라고 당부했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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