두산 강태완. 사진=두산 베어스 제공

118번 남태웅, 119번 정성헌, 122번 안민겸, 124번 강태완. 등번호는 세 자릿수지만 꿈꾸는 무대는 같다. 일본 미야자키서 구슬땀을 흘리는 두산의 젊은 선수들 얘기다.

네 선수는 미야자키 마무리캠프에서 저마다의 숙제를 풀고 있다. 당장 1군 진입을 장담할 수는 없지만, 기량을 끌어올려 내년 시즌 새로운 기회를 잡겠다는 각오다. 한때 ‘화수분 야구’로 이름을 날렸던 두산에도 젊은 선수들의 성장은 중요한 과제일 터. 최근 몇 년간 아쉬움을 남긴 선수 육성에서 돌파구를 찾는 과정에 있다.

외야수 강태완은 올해 5월 군 복무를 마치고 돌아왔다. 2024년 신인드래프트 4라운드 전체 32순위로 입단한 그는 올 시즌 퓨처스리그(2군) 20경기서 타율 0.261을 기록했다. 교육리그에선 12경기 타율 0.320으로 가능성을 보여줬다.

강태완은 “올해 5월까지 군 복무를 하면서 마음껏 야구를 할 수 있다는 게 얼마나 소중한지 새삼 깨달았다”고 돌아봤다. 현재 타격에서는 이진영·조중근 코치의 도움으로 발전을 느끼고 있지만, 수비 타구 판단과 스타트 등은 보완해야 할 과제로 꼽았다. 그는 “물론 목표는 1군 무대에서 타석에 서는 것이지만 서두르지 않고 차근차근 준비해 기회가 왔을 때 놓치지 않겠다”고 다짐했다.

두산 남태웅. 사진=두산 베어스 제공

내야수 남태웅도 변화를 준비한다. 올해 신인드래프트 10라운드 전체 97순위로 두산 유니폼을 입은 그는 2군 46경기 동안 타율 0.215에 머물렀다. 이번 캠프에서는 강한 타구를 만들기 위한 배트 스피드 향상과 송구 정확도를 높이는 데 집중하고 있다. 남태웅은 “사실 올 시즌에는 스스로 정체기에 있다는 느낌을 받기도 했다. 하지만 이번 마무리캠프를 통해 한 단계 확실히 성장할 수 있다는 자신감이 생겼다”고 밝혔다.

마운드에서도 새로운 얼굴들이 기회를 엿본다. 오른손 투수 정성헌은 올 시즌 2군 18경기에 등판해 1승1세이브 2홀드 평균자책점 2.92를 써낸 바 있다. 첫 마무리캠프에서 1군 선수들의 훈련을 지켜보며 동기부여를 얻고 있다. 정성헌은 “제구에는 어느 정도 자신이 있지만 1군 무대에서 경쟁하려면 구속을 더 끌어올려야 한다고 생각한다”고 말했다. 이를 위해 코치진과 함께 투구 메커니즘도 새롭게 다듬고 있다.

두산 정성헌. 사진=두산 베어스 제공

두산 안민겸. 사진=두산 베어스 제공

올해 육성선수로 입단한 안민겸에게도 이번 캠프는 소중한 기회다. 2군 19경기서 3승3패 평균자책점 8.87을 작성한 그는 빠른 공을 강점으로 내세운다. 정재훈 코치에게 새롭게 배운 포크볼의 움직임이 좋아졌지만, 제구에는 여전히 보완할 부분이 있다는 설명이다.

안민겸은 “사실 교육리그가 끝나면 한국으로 돌아갈 줄 알았는데, 이렇게 마무리캠프까지 참가하게 됐다. 감독님과 코치님들께 내 공을 보여드릴 수 있는 소중한 기회라고 생각한다. 절대 놓치고 싶지 않다”고 강조했다.

네 선수의 출발점과 보완 과제는 제각각이다. 그러나 바라보는 곳은 같다. 안민겸은 “우선 2군에서 꾸준히 좋은 모습을 보여드리는 게 목표다. 그렇게 하나씩 증명하다 보면 자연스럽게 1군에서도 기회를 얻을 수 있지 않을까 생각한다”고 말했다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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