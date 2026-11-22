유현조. 사진=KLPGA 제공

김민선. 사진=뉴시스

유현조와 김민선이 2027시즌 미국여자프로골프(LPGA) 투어 티켓의 꿈을 부풀린다. 투어 퀄리파잉(Q) 시리즈 최종전 3라운드에서 공동 10위에 올랐다.

유현조는 22일 미국 앨라배마주 모빌의 RTJ 앳 매그놀리아 그로브 폴스 코스(파71)에서 열린 Q시리즈 최종전 3라운드에서 버디 3개와 보기 3개를 기록하며 이븐파를 기록했다. 중간 합계 8언더파 206타를 써낸 그는 김민선 등과 공동 10위에 이름을 올렸다.

Q시리즈 최종전은 5라운드 90홀 경기로 진행된다. 1~4라운드 동안 폴스 코스와 크로싱스 코프(파72)에서 2차례씩 경기한 뒤 4라운드까지 공동 65위를 추려 최종 라운드에서 순위를 가린다. 5라운드 합계 공동 25위 이내에 들면 2027시즌 LPGA 투어 티켓을 획득한다.

김민선도 활약했다. 2라운드까지 공동 21위에 그쳤던 김민선은 이날 버디 5개와 보기 1개를 묶어 4타를 줄였다. 유현조와 함께 공동 10위로 도약했다.

1996년생 이정은은 공동 33위(5언더파)로 3라운드를 기록했다. 이정은은 2019년 LPGA 투어에 데뷔했으나 출전권은 잃었다. 이다연은 장효준 등과 공동 40위(4언더파)를 기록했다. 1988년생 이정은은 공동 88위(2오버파)에 그쳤다.

메가 가네(미국) 등 3명이 중간 합계 13언더파 201타로 공동 선두에 올랐다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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