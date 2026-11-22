출시 이후에도 지속적으로 주목받고 있는 비만 치료제 중 하나가 ‘위고비’다. 일주일에 한 번 맞는 주사로 식욕을 줄여 체중 감량을 돕는 약이다.

그런데 최근 과학자들이 위고비의 성분을 이용해 놀라운 실험 결과를 발표했다. 늙은 생쥐에게 투여했더니 살만 빠진 것이 아니라 수명까지 늘어났다는 것이다.

이는 지난 9월 세계적인 과학학술지 ‘네이처(Nature)’에 발표된 연구다. 연구진은 사람으로 치면 노년에 접어든 20개월 된 생쥐에게 위고비의 주성분인 세마글루타이드를 투여했다.

결과는 예상보다 흥미로웠다. 나이 든 생쥐들이 미로에서 길을 더 잘 찾고, 회전하는 막대 위에서 더 오래 버티고, 운동도 더 오래 했다. 기억력과 운동 능력이 좋아진 것이다.

더욱 놀라운 결과는 수명이었다. 약을 계속 투여한 생쥐들의 중앙수명은 742일에서 834일로 약 12% 늘어났다. 단순히 체중을 줄이는 약이 노화에도 영향을 줄 수 있다는 가능성을 보여준 셈이다.

그렇다면 도대체 몸속에서 무슨 일이 일어난 것일까?

우리 몸에는 나이가 들면서 제 역할을 하지 못하는 세포들이 쌓인다. 특히 일부 세포는 활동을 멈춘 채 주변에 염증을 일으키는 물질을 내보낸다. 과학자들은 이런 세포를 흔히 ‘좀비세포’라고 부른다.

이번 연구에서는 위고비 성분을 투여한 생쥐에서 이러한 노화세포와 염증에 관련된 지표가 감소했다. 세포가 에너지를 만드는 기능도 개선되는 변화가 관찰됐다. 물론 이런 변화가 수명 연장의 직접적인 원인인지는 아직 더 연구해야 한다.

여기서 재미있는 실험이 하나 더 있다.

연구진은 생쥐를 두 집단으로 나눴다. 한쪽에는 위고비 성분을 투여하고, 다른 쪽에는 약을 주지 않는 대신 먹이를 적게 줬다. 두 집단이 섭취하는 열량을 비슷하게 맞춘 것이다.

그랬더니 두 집단 모두 여러 건강 지표가 좋아졌다. 하지만 기억력과 혈당 조절 등 일부 기능에서는 약을 투여한 생쥐가 더 좋은 결과를 보였다.

위고비의 효과가 단순히 적게 먹고 살이 빠지는 것만으로 설명되지 않을 수 있다는 의미다.

사실 과학자들은 오래전부터 ‘적게 먹으면 오래 살 수 있을까?’라는 질문을 연구해 왔다. 동물실험에서는 섭취 열량을 줄이면 수명이 늘어나는 현상이 여러 차례 확인됐다. 하지만 사람이 평생 배고픔을 참으며 살아가기는 쉽지 않다.

그래서 연구자들은 굶지 않고도 적게 먹었을 때 나타나는 건강상의 이점을 얻을 방법을 찾고 있다. 이번 연구는 위고비가 그러한 연구의 새로운 후보가 될 가능성을 보여준다.

그렇다면 위고비를 맞으면 사람도 오래 살 수 있을까?

아직은 아니다. 이번 실험은 암컷 생쥐를 대상으로 진행됐으며, 사람에게서 수명이 연장된다는 사실은 확인되지 않았다.

또한 위고비는 메스꺼움이나 구토 등의 부작용이 있을 수 있고, 체중이 감소하면서 근육을 포함한 제지방량도 줄어들 수 있다. 따라서 단순히 오래 살기 위해 건강한 사람이 맞을 약은 아니다.

그럼에도 이번 연구가 흥미로운 이유는 분명하다. 우리가 비만 치료제라고 생각했던 약이 심혈관질환과 신장질환을 넘어 노화 연구의 대상까지 되고 있기 때문이다. 하나의 약이 우리 몸에 미치는 영향이 생각보다 훨씬 다양할 수 있다는 사실을 보여준다.

아직 위고비를 ‘장수 주사’라고 부르기는 이르다. 하지만 언젠가 비만 치료제가 단순히 체중을 줄이는 것을 넘어 건강하게 나이 드는 데까지 도움을 줄 수 있을지 모른다.

살을 빼기 위해 개발된 약이 이제는 ‘어떻게 하면 더 건강하게 오래 살 수 있을까?’라는 질문에 새로운 단서를 제공하고 있다. 위고비를 바라보는 과학자들의 시선이 달라지고 있다.

조찬호 청담셀의원 대표원장(대한줄기세포치료학회 부회장·대한항노화학회 교육이사)

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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