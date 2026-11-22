민트병원이 최근 제112차 대한산부인과학회 학술대회에 ‘OGS민트병원의학상’을 수여했다.

OGS최우수의학상은 모체태아의학, 부인종양학, 생식내분비학, 일반부인과학 4개 분야에서 한 해 동안 ‘대한산부인과학회지 OGS(Obstetrics & Gynecology Science)’에 게재된 논문을 대상으로 선정된 최우수 논문의 제1저자 또는 교신저자에게 주어지는 상이다.

민트병원의학상은 ‘질 마이크로바이옴과 조산에 미치는 영향’ 논문을 발표한 이대목동병원 산부인과 박선화 교수에게 수여됐다.

시상식에 참석한 기경도 민트병원 여성의학센터 대표원장(산부인과 전문의·의학박사)은 “여성의학 연구에 기여하는 산부인과 전문의의 학술 연구를 지속적으로 적극 지원할 것”이라고 전했다.

민트병원 여성의학센터는 자궁근종, 난소종양, 자궁경부암 등 부인종양학 다학제 치료에 특화된 병원으로 최근 여성질환 총 치료 건수 2만2000례, 로봇수술 치료건수 2000례를 달성했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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