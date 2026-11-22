고경표. 사진=뉴시스

음주운전 사고로 활동을 중단한 배우 고경표가 유튜브 웹예능 ‘핑계고’ 시상식 후보에 이름을 올렸다가 여론의 뭇매를 맞고 결국 제외됐다.

23일 유튜브 채널 ‘뜬뜬’ 측은 전날 공개한 ‘제4회 핑계고 시상식’의 ‘라이징 인기 스타상’ 남자 부문 후보 명단에서 고경표를 삭제했다. 당초 고경표는 지난달 10일 공개된 ‘추리게임은 핑계고’ 편 출연을 계기로 해당 부문 후보에 올랐으며, 이 회차 역시 에피소드 작품상 후보에 포함돼 있었다.

후보 선정 소식이 전해지자 온라인상에서는 거센 비판이 일었다. 고경표가 지난 14일 오전 3시 30분께 서울 마포구 동교동에서 혈중알코올농도 0.150%(면허 취소 수준) 상태로 운전하다 청소차를 들이받는 사고를 내고 자숙에 들어간 지 불과 8일 만이었기 때문이다. MBC ‘놀면 뭐하니?’, tvN ‘식스센스: B사이드’ 등 주요 방송사들이 발 빠르게 통편집으로 ‘손절’에 나선 것과 대비되며, 제작진의 안일한 검증을 지적하는 목소리가 높았다.

일각에서는 사고 발생 전 촬영된 콘텐츠의 성과를 반영한 결과라는 옹호론도 나왔으나, 대중의 싸늘한 시선을 돌리기엔 역부족이었다. 논란이 확산하자 제작진은 후보 공개 하루 만에 명단을 수정하며 진화에 나섰다.

한편, 고경표는 사고 직후 소속사를 통해 “스스로에 대한 부끄러움을 절대 잊지 않고 반성하며 살겠다”고 사과한 뒤 모든 활동을 중단한 상태다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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