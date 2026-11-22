사진=IJF 홈페이지 캡처

한국 여자 유도 최중량급 간판 이현지(19·용인대)가 국제유도연맹(IJF) 세계주니어선수권대회에서 은메달을 목에 걸었다.

이현지는 21일 우즈베키스탄 타슈켄트 무예 스포츠 콤플렉스서 열린 2026 IJF 세계주니어선수권 여자 78㎏ 이상급 결승에서 셀리아 캉(프랑스)에게 연장 끝에 패했다. 상대에게 지도 2개를 안기며 유리하게 경기를 풀어갔지만, 연장 51초 만에 안다리걸기 유효를 허용하며 금메달을 놓쳤다.

결승까지 가는 과정은 거침없었다. IJF에 따르면 1회전서 세마 메테(튀르키예)를 15초 만에 한판으로 꺾었고, 2회전에선 레오니 밍카다카키노(프랑스)를 반칙승으로 제압했다. 3회전 상대인 마마 쿨리발리 투레(스페인)는 다리대돌리기로 9초 만에 눌렀다. 준결승에서도 이노우에 도모카(일본)를 37초 만에 한판으로 돌려세우며 결승에 올랐다.

사진=IJF 홈페이지 캡처

이현지는 이미 세계 무대에서 경쟁력을 입증한 바 있다. 남녕고 재학 시절인 2024년 세계주니어선수권에서 우승하며 주목받았고, 지난해 시니어 무대에 본격적으로 뛰어들었다. 지난달에는 세계선수권에서 정상에 오르며 여자 최중량급 강자로 자리 잡았다. 이번에는 주니어 무대 정상 탈환을 노렸지만 준우승에 만족해야 했다.

이번 은메달은 한국 대표팀이 대회 개인전서 수확한 유일한 메달이다. 앞서 대회 첫날과 둘째 날에는 입상자가 나오지 않았다. 개인전 일정을 마친 대회는 22일 남녀 혼성단체전으로 이어진다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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