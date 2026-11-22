최수영이 효리수와 함께한 화보 촬영 비하인드를 공개했다. 출처=최수영 SNS

가수 겸 배우 최수영이 소녀시대 멤버 효연·유리(이하 ‘효리수’)와 함께한 압도적인 비주얼의 화보 비하인드 컷을 공개했다.

최수영은 22일 자신의 SNS에 “잊지마 효리수”라는 멘트와 함께 화보 촬영 현장이 담긴 여러 장의 사진을 게재했다.

최수영이 효리수와 함께한 화보 촬영 비하인드를 공개했다. 출처=최수영 SNS

최수영이 효리수와 함께한 화보 촬영 비하인드를 공개했다. 출처=최수영 SNS

공개된 사진 속 최수영, 효연, 유리는 어깨 라인을 과감히 드러낸 올블랙 시밀러 룩으로 세련된 팀워크를 과시했다. 세 사람은 각각 레이스 디테일의 블랙 슬립 드레스(최수영), 미니멀한 블랙 튜브톱 미니 원피스(효연), 셔링이 돋보이는 튜브톱 크롭 톱과 하이웨이스트 팬츠(유리)를 완벽히 소화하며 각기 다른 매력을 발산했다.

특히 최수영의 단독 컷에서는 독보적인 콘셉트 소화력이 빛났다. 그는 허리 라인에 과감한 컷아웃 디테일이 들어간 블랙 튜브톱 의상에 팔꿈치 위까지 올라오는 시스루 오페라 글러브를 매치해 시크하면서도 고혹적인 아우라를 자아냈다.

최수영이 효리수와 함께한 화보 촬영 비하인드를 공개했다. 출처=최수영 SNS

최수영이 효리수와 함께한 화보 촬영 비하인드를 공개했다. 출처=최수영 SNS

또 다른 컷에서는 180도 다른 반전 매력을 선보였다. 최수영은 네크라인과 암홀을 따라 섬세한 레이스 트리밍이 더해진 아이보리 컬러의 실크 슬립 드레스를 입고 몽환적이면서도 청초한 분위기를 연출했다. 여기에 얇은 골드·실버 네크리스와 브레이슬릿, 링 등을 섬세하게 레이어드해 우아한 무드를 한층 끌어올렸다.

한편, 최수영은 최근 일본 도쿄에서의 쇼핑과 다도 체험 등 소탈하고 감각적인 일상을 담은 브이로그 콘텐츠를 공개하며 팬들과 활발히 소통하고 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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