강성형 현대건설 감독. 사진=KOVO 제공

“정지윤은 2라운드에 좀 더 뛸 예정”

프로배구 V리그 여자부 현대건설이 공격에 어려움을 겪고 있다. 부상에서 돌아온 정지윤도 2라운드부터 출전 시간을 넓혀 나갈 계획이다.

현대건설은 22일 수원체육관 흥국생명과 2026~2027 HK흥국금융 V리그 여자부 홈 경기를 치른다. 승점 3(1승4패)의 현대건설은 6위에 머물고 있다. 올 시즌 합류한 조던과 메가가 아직 큰 활약세를 보여주지 못하고 있는 게 크다. 고질적인 무릎 부상과 피로 골절을 안고 있는 정지윤이 지난 18일 SOOP과의 원정 경기에서 시즌 첫 경기를 소화했지만 아직 100% 컨디션은 아니다.

강성형 현대건설 감독은 “부상을 회복하면서 점프 횟수를 조절할 예정”이라며 “조던과 리시브 자리가 겹치다 보니 아직 풀로 뛰기에는 무리다. 그 부분을 해결하면서 2라운드에는 코트에 더 나올 수 있는 상황을 만들겠다”고 설명했다.

조던과 메가가 좀 더 살아나야 한다. 강 감독은 “조던은 조금씩 적응하고 있다. 다만 메가가 걱정이다. 상대에서 수비쪽으로 메가를 괴롭히고 있다”며 “메가가 공격이나 수비 능력에서 우리가 생각했던 것보다 효율이 떨어지다 보니 어려움이 있다. 일단 좀 더 득점을 해줘야 한다”고 말했다.

이날 상대하는 흥국생명의 주포 킨델란을 경계했다. 강 감독은 “조던과 메가 외에 세 번째로 득점하는 선수가 나와야 한다”며 “킨델란의 득점력이 있어서 그쪽에 높이를 맞춰야 할 것 같다. 우리 경기력이 중요하다”고 강조했다.

요시하라 토모코 흥국생명 감독. 사진=KOVO 제공

현대건설을 상대하는 흥국생명은 올 시즌 세터를 골고루 기용하고 있다. 요시하라 토모코 감독은 “아직 팀이 완벽하게 만들어지지 않았다”며 “앞으로 좋아져야 할 부분이 있다고 생각한다”고 했다. 이어 “V리그는 6라운드까지 있다. 후반에 팀을 더 좋게 만드는 부분에 집중하고 있다”고 전했다.

수원=김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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