사진=AP/뉴시스

설 자리를 넓혀야 하는데 경쟁은 더 치열해졌다. 김혜성(LA 다저스)과 송성문(샌디에이고 파드리스)의 겨울이 녹록지 않다. 김혜성은 계약의 분수령에, 송성문은 빅리그 2년 차 시험대에 섰다.

다저스의 내야 보강은 김혜성에게 반갑지만은 않은 소식이다. 지난 21일 미네소타 트윈스서 내야수 로이스 루이스를 데려오며 우완 바비 밀러와 포수 유망주 프란시스코 에스피노자를 내줬다. 밀러는 2023년 11승4패 평균자책점 3.76을 거둔 투수다. 이후 부상과 부진으로 입지가 좁아졌지만, 한때 선발진의 미래로 꼽힌 자원을 내야 보강에 활용한 셈이다.

다저스가 내야를 손볼 이유가 충분했다. 올해 2루수 OPS(출루율+장타율)는 0.676으로 팀 내 수비 포지션 중 가장 낮았다. 미겔 로하스의 은퇴로 오른손 내야수도 필요했다. 2017년 전체 1순위 출신 루이스는 올해 15홈런을 쳤고, 2루수로도 16경기를 소화했다. 그의 합류로 유틸리티 토미 에드먼의 활용 폭도 넓어졌다.

사진=AP/뉴시스

그만큼 김혜성의 경쟁은 더 어려워졌다. 개막 로스터 경쟁에서 알렉스 프리랜드에게 밀린 그는 빅리그 43경기에서 타율 0.259, 1홈런에 그쳤다. 5월 말 트리플A로 내려간 뒤 정규리그서 다시 기회를 얻지 못했다. 브랜던 고메스 다저스 단장은 지난 10일 LA타임스를 통해 김혜성이 공격에서 기대에 못 미쳤다며 비시즌 스윙 교정 계획을 밝혔다.

시간도 넉넉하지 않다. 김혜성의 3년 보장계약은 내년 끝난다. 다저스는 시즌 후 2028~2029년 구단 옵션 행사 여부를 결정한다. 내년 성적이 2028년 이후 거취를 좌우할 수 있다는 뜻이다.

송성문 쪽은 기존 선수의 자리 이동이 변수다. A.J. 프렐러 샌디에이고 야구운영사장은 지난 12일 페르난도 타티스 주니어의 주전 2루수 기용 가능성을 시사했다. 타티스는 올해 2루수로 50경기에 선발 출전했다. 내년에도 2루를 맡는다면 기존 주전 제이크 크로넨워스가 다른 포지션으로 이동할 수 있다. 올해 2루수로 34경기를 뛴 송성문으로선 출전 경쟁이 한층 부담스러워지는 구도다.

사진=AP/뉴시스

데뷔 시즌 성적표는 아쉬웠다. 78경기서 타율 0.191에 머물렀고, 포스트시즌 엔트리에서도 제외됐다. 지난해 KBO리그서 26홈런을 쳤지만 빅리그에선 한 차례 아치만 그려내는 등 장타력을 보여주지 못했다. 강한 타구 비율 역시 27.9%로 MLB 평균(37.1%)에 못 미쳤다. 다만 MLB닷컴은 그가 2루와 유격수, 3루에서 좋은 수비를 보여줬다며 타격이 조금만 좋아져도 활용 가치가 있다고 평가했다.

김혜성과 달리 송성문은 2029년까지 계약돼 있다. 그러나 올해 얻은 기회는 154타석에 그쳤다. 신인 꼬리표를 뗀 2년 차에는 수비는 물론 타격으로도 자신의 가치를 증명해야 한다.

사진=AP/뉴시스

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]