걸그룹 아일릿(위)과 앤팀. 사진=빌리프랩, YX 레이블즈

13일 일본 공영방송 NHK 연말 음악프로그램 ‘NHK 홍백가합전’ 제77회 출연자 명단이 발표됐다. 특별기획 포함 총 42팀이 공개되고 그중 8팀이 첫 출장이었지만, 가장 큰 관심거리인 이들 첫 출장 팀 중 K팝 팀은 없었다. 아니 그 정도가 아니라, 올해 ‘홍백가합전’ 명단엔 K팝 씬에서 걸그룹 아일릿과 일본 현지화 보이그룹 앤팀 등 단 두 팀만이 적혔다. 지난 5년 래 최저 출장. 미사모, 스트레이키즈, 르세라핌, 세븐틴, 뉴진스에 현지화 팀 니쥬와 JO1까지 K팝 씬에서 무려 7팀이 출장했던 2023년과 비교하면 꽤나 초라해졌다.

이유는 여러 가지다. 먼저, K팝 씬에서 7팀, 6팀씩 출장했던 2023~24년이 특이했던 경우지 지난해와 올해를 ‘K팝에 대한 태도 변화’로 읽어선 곤란하단 점이다. 2023~24년은 한국에서도 대서특필된 ‘쟈니 키타가와 연습생 성(性) 착취 파문’으로 NHK 측에서 일본 최대 연예기획사 쟈니스 사무소(현(現) 스타토 엔터테인먼트) 소속 팀들을 ‘홍백가합전’에 내보내지 않았던 시점이기 때문. 그렇게 ‘쟈니스 공백’이 일어나니 빈자리를 채우려 K팝 팀들까지 대거 동원됐고, 사건 여파가 가라앉아 빈자리가 채워진 지난해부턴 다시 K팝 출장 팀이 급속 축소됐다.

물론 ‘돌아온 쟈니스’가 올해 ‘홍백가합전’ 상황 전부를 설명해 주진 않는다. J팝 씬 자체의 지형 변화도 이 같은 흐름에 크게 기여하고 있다. 지금은 2023~24년과 달리 ‘J팝 걸그룹 춘추전국시대’이기 때문이다. 후르츠지퍼, 큐티스트리트, 캔디튠 등 카와이랩 팀들부터 이퀄러브, 낫이퀄미, 아이라이프 등 다양한 팀들이 틱톡 기반 화제성으로 세를 불리며 군웅할거(群雄割據) 하는 통에 걸그룹 관련 화제성 자체가 온통 자국 걸그룹들에 쏠려있단 것. 그만큼 K팝 걸그룹들에 대한 관심도는 정체한 상태다.

이 점이 중요한 게, K팝의 ‘홍백가합전’ 진출은 사실상 여성 아티스트 중심으로 진행돼 온 게 맞기 때문이다. 지난 10년간 현지화 팀을 제외한 K팝 ‘홍백가합전’ 출장 10팀 중 걸그룹이 7팀에 이른단 점으로도 잘 알 수 있다. 애초 남성보단 여성 쪽이 더 적은 저항감으로 수월히 받아들여지는 국제 문화교류 속성도 있지만, 아무래도 여성 아티스트는 트렌드성에서 월등하기에 아직 인지도는 떨어져도 젊은 층 문화 트렌드 중심에서 활약하는 K팝 걸그룹들에도 자리가 갔던 셈이다. 그런데 이 같은 트렌드성을 자국 걸그룹들이 장악하기 시작하면 엄밀히 K팝을 굳이 부를 이유도 없어진다.

한편, 더 근본적으론 이제 K팝과 ‘홍백가합전’이 딱히 서로를 필요로 하지 않는 관계가 돼가고 있단 점을 짚어야 한다. 이를 두고 ‘K팝 글로벌화로 다른 해외시장에 비해 일본은 중요치 않아졌기 때문’이란 식으로 이해하려는 분위기도 존재하며, 그렇게 해석하는 건 한국뿐 아니라 일본미디어도 마찬가지다. 그러나 본질과는 상당히 거리가 있다. K팝에 있어 일본은 여전히 가장 중요한 시장이며, 아마 영원히 그럴지 모르기 때문이다.

여전히 K팝 해외 수익의 60% 이상은 일본에서 나온다. 가장 오가기 쉬운 인접국 시장으로서 인적/물류적 기회비용 차원에서도 압도적이다. 인접국 간 특유의 ‘서로 비슷한 듯 다르고, 익숙한 듯 신선한’ 문화 차이를 지닌단 점이 문화 수출에 이상적 조건으로 꼽히기도 한다. 그런 만큼 아무리 서구시장 등이 추가로 개발돼도 전체 파이에서 비중은 크게 떨어질 일이 없다.

다만, 이제 K팝은 일본 시장 수익을 얻어내는 방식이 달라졌단 점에서 차이가 생긴단 관찰이다. 2010년대 이후 미국을 중심으로 한 세계 대중음악산업은 철저히 공연 중심 수익구조로 전환해 온 흐름이다. 2020년 전후로 K팝도 이에 적응, 점차 온전한 공연 중심 활동을 구성해 가고 있다. ‘대중성의 걸그룹’도 마찬가지. 이런 식이라면 K팝 아티스트들은 굳이 일본 등 해외 방송미디어 출연에 올인해가며 대중성과 인지도를 확보해야 할 필요가 크게 줄어든다. 지상파 방송과의 접점 측면에선 더더욱 그렇다. 일본의 경우 필요하다면 아베마TV 같은 OTT 출연 정도로도 충분하며, 상품 이미지를 콘트롤하는 데에도 그쪽이 훨씬 유리해진다. 그렇게 ‘홍백가합전’과의 거리도 그만큼 멀어지고 그 출장에 큰 노력을 기울이지 않게 된다.

‘홍백가합전’ 입장에서도 마찬가지다. 그간 ‘홍백가합전’은 이제 중노년층 전유물이란 인식에서 벗어나기 위해 무리해서라도 K팝 등 젊은 트렌드를 반영하려 애써왔지만, 지금은 ‘그렇게까지’ 의식할 필요도 없어졌단 인식이다. 올해 ‘홍백가합전’ 한 축을 담당하던 엔카 가수들 출연을 크게 줄인 것으로도 분위기를 알 수 있다. 지금은 ‘노년=엔카’가 아니라 일본 1세대 아이돌 야마구치 모모에 세대가 65세 이상 노년층이 된 시점이란 것. 그렇게 노년층 문화 취향이 젊은 층과 크게 다르지도 않으니 다 같이 즐길 수 있는 지점을 찾기도 한층 수월해졌고, 그런 점에서 유리한 게 옛 대중음악 흔적이 남아있는 J팝 아이돌 쪽이란 것이다.

더 큰 차원에선, 지난 1~2년 동안 일본 대중문화계에선 ‘갈라파고스 콤플렉스’와 ‘K컬쳐 따라잡기’가 크게 수그러드는 흐름이었단 점을 짚을 필요가 있다. 코로나19 팬데믹을 거치며 일본 대중문화가 글로벌화에 성공하면서부터다. 일본 애니메이션과 특촬물 등이 미국 등 서구시장에 성공적으로 진출하고, 지난해 한국의 ‘큐티스트리트 쇼크’처럼 글로벌 흐름에서 벗어난 일본풍 아이돌도 그 탓에 차별성을 얻어 한국 등지에서 뜻밖의 열띤 반응을 얻은 사례들이다.

이처럼 오히려 ‘갈라파고스이기에’ 해외시장을 파죽지세로 개척해 가는 분위기가 무르익자 한동안 ‘K컬쳐 따라잡기’에 골몰하던 일본 대중문화계와 미디어계 분위기도 한풀 꺾였단 얘기. 일본이 잘하고 잘해온 고유의 것들만 반복해도 충분하단 인식이 들어서면서 글로벌 의식을 위해 가히 의무적으로 K팝을 반영해 온 분위기도 함께 꺾일 수밖에 없었단 흐름이다.

이런저런 근래 폄하 분위기와 달리 ‘홍백가합전’은 여전히 일본 대중문화계에서 상당한 위상을 지닌 방송이다. 지난해 방송만 해도 1부 30.8%, 2부 35.2% 시청률을 기록했고, 이 정도 시청률을 보여주는 예능 방송은 일본에 더 이상 존재하질 않는다. ‘홍백가합전’에서 인상을 남긴 아티스트들 음원이 이후 득세하는 현상도 여전하다. 다만, 언급했듯, 그런 ‘홍백가합전’과 K팝은 이제 서로의 위치와 입장 변화로 서로를 필요로 하는 부분이 크게 줄어들고 있을 뿐이다. 한류란 개념이 존재하지조차 않았던 1980년대부터 조용필, 계은숙, 김연자, 패티김 등을 초청하며 시작된 K팝과 ‘홍백가합전’의 끈끈한 관계도 그렇게 서서히 퇴색해 가고 있다.

/이문원 대중문화평론가

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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