셰프 강승원이 재혼 소식을 알렸다. 출처=강승원 SNS

넷플릭스 예능 ‘흑백요리사: 요리 계급 전쟁’(이하 흑백요리사) 시즌1에 ‘트리플스타’로 출연해 이름을 알린 셰프 강승원이 백년가약을 맺는다.

강승원은 지난 21일 자신의 SNS를 통해 예비 신부와 함께 찍은 사진을 공개하며 결혼 소식을 직접 전했다. 그는 “어느 순간에도 따뜻한 봄기운처럼 묵묵히 곁을 지켜주고, 부족한 저를 감싸 안아준 사람과 평생을 함께하기로 했다”고 밝혔다.

이어 예비 신부에 대해 “표현이 서툰 저에게 늘 변함없는 온기를 전해주고, 든든한 나무처럼 기댈 수 있는 안식처가 되어준 고마운 사람”이라며 애정을 드러냈다.

결혼식은 비공개로 치러질 예정이다. 강승원은 “예식은 양가 가족들과 가까운 지인들만 모시고 차분히 치르기로 했다”며 “항상 곁을 지켜준 사람에게 부끄럽지 않은 남편이 되고, 앞으로 더욱 성숙한 모습으로 살아가겠다”고 다짐했다.

한편 강승원은 2024년 공개된 흑백요리사 시즌1에서 활약하며 큰 인기를 얻었다. 방송 이후 전처와의 사생활 논란 및 업무상 횡령 혐의 고발 등으로 구설에 올랐으나, 약 1년간의 경찰 수사 끝에 무혐의 처분을 받았다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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