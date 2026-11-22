전효성이 포근한 겨울 패션을 선보였다. 출처=전효성 SNS

가수 전효성이 사랑스러움과 편안함을 오가는 다채로운 겨울 근황을 공개했다.

전효성은 지난 21일 자신의 SNS에 “겨울이닷”이라는 짧은 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

전효성이 포근한 겨울 패션을 선보였다. 출처=전효성 SNS

전효성이 포근한 겨울 패션을 선보였다. 출처=전효성 SNS

전효성이 포근한 겨울 패션을 선보였다. 출처=전효성 SNS

공개된 사진 속 전효성은 상반된 두 가지 스타일링으로 시선을 사로잡았다. 먼저 로즈 패턴의 핑크 셔링 미니 원피스에 오버핏 아이보리 니트 카디건을 매치해 로맨틱하면서도 포근한 분위기를 자아냈다. 레이스와 프릴 디테일이 돋보이는 원피스에 금발 웨이브 헤어가 어우러져 특유의 러블리한 매력을 배가시켰다.

전효성이 포근한 겨울 패션을 선보였다. 출처=전효성 SNS

전효성이 포근한 겨울 패션을 선보였다. 출처=전효성 SNS

이어진 사진에서는 한층 편안하고 장난기 넘치는 일상 모습을 드러냈다. 핑크와 올리브 그린 스트라이프에 데이지 꽃무늬가 더해진 파자마 차림에 화이트 프레임의 안경을 착용해 키치하고 귀여운 ‘집순이’ 매력을 뽐냈다.

한편, 전효성은 지난 6월부터 매주 금요일 밤 9시 방송되는 BTN라디오 ‘전효성의 시크릿나잇’의 DJ를 맡아 4년 만에 라디오로 복귀, 청취자들과 활발히 소통하고 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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