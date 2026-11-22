2026 MAMA 방송 화면 캡처

최미나수가 글로벌 시상식 레드카펫 진행자로 무대를 넓혔다.

최미나수는 지난 20일과 21일 일본 교세라돔 오사카에서 열린 2026 MAMA AWARDS 챕터1, 2 레드카펫 MC를 맡았다. 이대휘와 호흡을 맞춰 양일 총 180분간 진행했고, 유창한 영어로 국내외 아티스트들과 인터뷰를 소화했다.

현장에서는 순발력이 눈에 띄었다. 아티스트 의상의 컬러 포인트를 짚어주며 대화를 이끌었고, 강한 바람에 머리카락이 흩날려 당황하는 출연진에게 "바람이 예쁜 사람을 좋아해요"라고 말을 건네 분위기를 풀었다. 배우 김혜수를 인터뷰 장소까지 에스코트했고, 21일에는 아이브 리즈에게 "오늘 생일이지 않냐"며 축하 인사를 건넸다.

최미나수는 21일 레드카펫을 마무리하며 "이대휘 님과 함께 레드카펫 MC를 맡게 되어 영광이었다. 오늘의 별들이 만들어갈 빛나는 순간들을 함께 즐겨주시기 바란다"고 말했다. 본식에서는 팬스 초이스와 페이보릿 엠카운트다운 스테이지 위드 엠넷플러스 부문 시상자로도 나섰다.

최미나수는 한국인 최초 미스 어스 우승자다. 넷플릭스 솔로지옥5로 대중적 인지도를 얻었고, tvN 킬잇: 스타일 크리에이터 대전쟁에서 스타일링 감각을 인정받으며 광고 모델로 활동 폭을 키웠다. 이후 TEO 연애 리얼리티 사사로운 만남추구 MC를 맡아 출연자에서 진행자로 영역을 옮겼고, 웨이브 전설의 수사, ENA 니돈내산 등에도 출연했다.

연말 행보도 이어진다. 셀프 포토 브랜드 포토이즘과 협업해 오는 23일부터 12월25일까지 전국 포토이즘 박스와 컬러드 매장에서 아티스트 프레임과 스내피즘을 선보인다. 최근에는 유튜브 채널 미나수웨이(minasue way)를 열고 영어 팟캐스트, 한국의 옷과 음식을 소개하는 콘텐츠 등을 선보이고 있다.

권기범 기자 polestar174@sportsworldi.com

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