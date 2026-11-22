지난 20~21일 2026 마마 어워즈가 열린 일본 교세라 돔 오사카 전경(제공 CJ ENM)

데뷔 20주년을 맞은 빅뱅부터 데뷔 1년 3개월 만에 대상을 거머쥔 코르티스까지. K-팝의 과거와 현재, 미래를 잇는 음악 축제가 일본 오사카에서 펼쳐졌다.

CJ ENM이 지난 20~21일 일본 교세라 돔 오사카에서 개최한 ‘2026 마마 어워즈’(2026 MAMA AWARDS)가 이틀간 9만여명의 관객을 동원하며 막을 내렸다. 뮤직 인터스텔라(A MUSIC INTERSTELLAR)를 주제로 열린 올해 시상식은 360도 무대와 세대를 넘나드는 협업 공연을 통해 시간과 공간의 경계를 허무는 음악적 여정을 선보였다.

◆BTS 5관왕…하이브, 대상 4개 석권

대상인 올해의 아티스트와 올해의 앨범 등 5개 부문을 수상한 뒤 영상을 통해 수상 소감을 전한 방탄소년단. 사진=CJ ENM

올해 대상 4개 부문은 모두 하이브 산하 레이블 아티스트들에게 돌아갔다. 방탄소년단은 올해의 가수와 정규 5집 ‘아리랑’(ARIRANG)으로 올해의 앨범을 수상했다. 남자 그룹상과 팬스 초이스 남자 톱10, 베스트 송 톱10까지 더해 총 5관왕에 오르며 최다 수상 영예를 안았다.

월드투어 일정으로 시상식에 참석하지 못한 방탄소년단은 영상으로 “처음 마마에서 대상을 받은 지 10년이 지나 올해 수상이 더욱 뜻깊다”며 “상 하나하나에 담긴 의미를 마음에 새기고 사랑에 보답하겠다”고 소감을 전했다.

지난 21일 일본 오사카 교세라돔에서 열린 2026 마마 어워즈에서 올해의 노래를 수상한 코르티스. 사진=CJ ENM

올해의 노래는 코르티스의 ‘레드레드’(REDRED)가 차지했다. 지난해 8월 데뷔한 코르티스는 1년 3개월 만에 첫 대상을 품에 안았다. 수상자로 호명되자 멤버들은 서로를 끌어안으며 기쁨을 나눴다. 성현은 “저희가 가고 있는 길이 쉽지만은 않지만 항상 응원해 주는 팬분들께 감사하다”며 눈물을 보였다.

100% 팬 투표로 결정되는 대상 부문인 올해의 팬스 초이스는 엔하이픈이 2년 연속 수상했다. 엔하이픈은 “저희조차 저희를 믿지 못하는 시기가 있었는데 팬분들이 저희보다 더 믿어주셨다”며 팬들에게 공을 돌렸다. 이 밖에 르세라핌과 아일릿이 각각 3관왕을 차지했으며, 여자 그룹상은 아이브, 남녀 가수상은 연준과 소연에게 돌아갔다. 신인상은 알파드라이브원과 튜이드가 받았다.

◆빅뱅의 귀환·패닉 합동 공연…세대 넘나든 현장

지난 21일 일본 오사카 교세라돔에서 열린 2026 마마 어워즈에서 빅뱅이 무대를 펼치고 있다. 사진=CJ ENM

시상식의 또 다른 주인공은 데뷔 20주년을 맞은 빅뱅이었다. 지드래곤·태양·대성은 둘째 날 무대에 올라 신곡 ‘기립’(GiiiRIP)을 최초 공개하며 피날레를 장식했다. 애니메이션 ‘아기공룡 둘리’의 시간여행 장면을 활용해 과거 ‘거짓말’ 활동 시절을 소환하는 연출도 눈길을 끌었다. 빅뱅은 올해의 뮤직 비저너리를 비롯해 3관왕에 올랐다. 지난해 홀로 마마 무대에 올랐던 지드래곤은 “그땐 외로웠는데 빅뱅이라는 이름으로 이 상을 받을 수 있게 돼 기쁘고 의미가 크다”고 소감을 밝혔다.

세대를 초월한 합동 공연도 이어졌다. 데뷔 31주년을 맞은 듀오 패닉(이적·김진표)은 코르티스 마틴·성현, 가수 우즈, 제로베이스원 김태래 등 후배 아티스트들과 ‘내 낡은 서랍 속의 바다’, ‘왼손잡이’를 함께 불렀다. 11년 만에 마마 무대로 돌아온 투애니원의 씨엘(CL)은 올데이 프로젝트와 협업 무대를 선보이며 선후배 간 음악적 교감을 보여줬다.

지난 20일 일본 오사카 교세라돔에서 열린 2026 마마 어워즈에서 듀오 패닉(이적·김진표)이 하츠투하츠 유하, 제로베이스원 김태래, 가수 우즈, 올데이 프로젝트 우찬과 함께 무대를 꾸미고 있다. 사진=CJ ENM

데뷔 10주년을 맞은 아이오아이도 이즈나·키키와 함께 무대에 올라 걸그룹 세대를 연결했다. 엔하이픈은 영화 ‘듄: 파트3’과 협업한 시네마틱 퍼포먼스를 선보였으며, 제로베이스원은 우주를 형상화한 무대와 다이나믹 듀오와의 합동 공연으로 시상식 주제를 구현했다.

◆공연장 밖 확장된 K-팝 축제

올해 시상식은 첫날 챕터 1에서 팬스 초이스와 신인상, 남녀 솔로·그룹 등 가수 부문이 진행됐고 둘째 날 챕터 2에서는 올해 신설된 베스트 송 톱10을 비롯해 음원·앨범·뮤직비디오 등 작품 부문을 시상했다. 배우 박보검은 첫 공식 앰배서더이자 이틀간 단독 호스트로 나서 두 챕터를 연결했다.

공연 연출에서도 새로운 시도가 이어졌다. 360도 중앙 무대를 중심으로 인공지능(AI) 기술과 영화, 애니메이션 등을 접목한 무대가 펼쳐졌다. 한국 현대미술 작가 이배와의 협업을 통해 음악과 시각 예술의 접점도 넓혔다.

올해 처음 도입된 마마 팬 페스타는 축제의 무대를 공연장 밖으로 확장했다. 지난 9일부터 21일까지 엠넷플러스와 오사카 일대에서 다양한 온·오프라인 체험 프로그램을 운영하며 팬들이 직접 참여하고 즐길 수 있는 축제의 장을 마련했다.

신형관 CJ ENM 음악콘텐츠본부장은 “앞으로도 변함없이 음악이 주는 힘을 증명하며, 글로벌 시장에서 빛을 발하고 있는 K-팝 산업 관계자들의 노력과 성과가 더욱 빛날 수 있는 무대이자 전 세계 팬들이 사랑하는 음악과 아티스트를 통해 특별한 순간을 경험하고 함께 즐길 수 있는 시상식을 이어가도록 최선을 다하겠다”고 말했다.



지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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