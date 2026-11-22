긴 수험생활을 끝낸 수험생들에게 수험표가 문화생활 할인권으로 바뀌고 있다. 인기 뮤지컬은 최대 반값에 볼 수 있고, 미술관은 동반 1인까지 무료로 문을 연다. 1만원이 채 되지 않는 공연부터 7000원짜리 영화까지 선택지도 다양하다.

◆정선아·박진주부터 조승우·전미도까지…대극장 뮤지컬도 할인

정선아·정유지·민경아가 엘사, 박진주·홍금비·최지혜가 안나 역으로 출연하는 겨울왕국은 오는 12월5일까지 R·S·A석을 30% 할인한다. 수험생은 1인 2매까지 혜택을 받을 수 있다. 동명 디즈니 애니메이션을 무대로 옮긴 작품으로 렛 잇 고(Let It Go)를 비롯한 익숙한 넘버와 얼음궁전을 구현한 무대 연출이 볼거리다.

오는 24일 충무아트센터 대극장에서 개막하는 레베카도 수험생을 위한 할인권을 마련했다. 김우형·테이·민우혁이 막심 드 윈터, 신영숙·옥주현·이아름솔이 댄버스 부인으로 무대에 오른다. 이봄소리·이지수·유연정은 나(I) 역을 맡는다.

수험생은 12월31일까지 공연되는 회차의 R석을 30% 할인받을 수 있다. 할인권 예매는 오는 30일까지다. 대프니 듀 모리에의 동명 소설을 원작으로 한 레베카는 죽은 레베카의 흔적이 남아 있는 맨덜리 저택을 배경으로 새 안주인 나와 댄버스 부인의 갈등을 그린다.

조승우와 전미도도 할인된 가격으로 만날 수 있다.

12월4일 개막하는 스위니토드는 조승우·강필석·김주택이 스위니 토드 역을, 전미도·김소현·박지연이 러빗 부인 역을 맡는다. 내년 1월 17일까지 수험생에게 R·S·A석 30% 할인 혜택을 제공한다. 복수를 위해 런던으로 돌아온 이발사 스위니 토드의 이야기를 그린 스티븐 손드하임의 대표작이다.

◆반값 연극에 7500원 공연…부담 낮춘 공연장

연극과 공공 공연에서도 할인폭이 크다.

아르코·대학로예술극장에서 공연하는 프리다이빙은 오는 27일부터 29일까지 수험생 본인을 포함해 1인 2매까지 50% 할인한다. 수능 수험표뿐 아니라 수시 합격증도 증빙으로 인정한다.

국립극단 안티고네/에필로그는 12월 2일부터 26일까지 명동예술극장에서 공연하며 수험생에게 40% 할인 혜택을 제공한다. 고대 그리스 비극 안티고네를 오늘의 시선으로 다시 바라본 작품이다.

세종문화회관도 수험생 할인에 나섰다. 서울시뮤지컬단의 크리스마스 캐럴은 12월2일부터 27일까지 전 회차·전 좌석을 35% 할인한다. 수험생 본인을 포함해 1인 2매까지 적용된다. 정상가는 R석 8만원, S석 6만원이다. 찰스 디킨스의 동명 소설을 원작으로 한 작품으로 구두쇠 스크루지가 크리스마스이브에 과거와 현재, 미래의 유령을 만나며 변해가는 과정을 그린다. 지난해 초연에 이어 올해 다시 관객과 만난다.

◆2만3000원 전시가 1만1500원…미술관은 무료 혜택까지

전시장도 수험생에게 문턱을 낮췄다.

서울 서초동 예술의전당 한가람디자인미술관에서 열리고 있는 스페인 미술 500년: 빛과 어둠의 연대기는 현장에서 티켓을 구매하는 수험생에게 50% 할인 혜택을 제공한다. 매표소에서 2027학년도 수능 수험표를 제시하면 정가 2만3000원의 절반인 1만1500원에 관람할 수 있다. 할인은 오는 30일까지다. 전시는 15세기부터 20세기 초까지 이어진 스페인 미술 500년을 살펴본다. 엘 그레코와 고야, 소로야 등 스페인을 대표하는 작가들의 작품 95점을 한자리에서 선보인다.

세화미술관은 할인보다 한발 더 나갔다. 현재 열리고 있는 게오르그 바젤리츠 회고전을 오는 12월 27일까지 수험생 본인과 동반 1인에게 무료로 개방한다. 일반 입장료는 1만5000원이다. 현장 매표소에서 2027학년도 수능 수험표와 신분증을 제시하면 된다. 전시는 올해 별세한 독일 현대미술 거장 게오르그 바젤리츠의 작품 세계를 돌아보는 회고전이다. 회화와 드로잉, 조각 등 46점을 통해 작가의 작업 세계를 살펴볼 수 있다.

◆영화는 7000원…수험표·신분증 조건 확인해야

영화관에서도 수험생 할인이 이어진다.

CGV는 오는 30일까지 수험생과 청소년을 대상으로 일반 2D 영화를 7000원에 관람할 수 있는 행사를 진행한다. 매점 콤보도 50% 할인한다. 일부 특별관과 특별 프로그램은 대상에서 제외된다.

수험생 할인은 공연장과 전시장마다 적용 방식이 다르다. 수험표만 확인하는 곳이 있는가 하면 신분증을 함께 요구하는 곳도 있다. 온라인 예매 단계에서 수험생 할인권을 선택해야 하는 공연도 있고, 현장 구매에만 할인이 적용되는 전시도 있다. 동반 1인까지 할인되는지, 할인권 예매 기간과 실제 공연 기간이 같은지도 미리 확인하는 것이 좋다.

수험표 한 장으로 공연과 전시, 영화까지 즐길 수 있는 기간은 길지 않다. 몇 년간 입시 일정에 묶여 있던 수험생들에게 문화계가 모처럼 넓은 선택지를 내놓고 있다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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