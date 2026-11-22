최근 인공지능(AI)을 활용한 시험 부정행위가 사회적 논란으로 떠올랐다. 대학 시험에서도 AI를 이용한 부정행위 사례가 잇따라 문제가 되고 있다. 기술이 발전하니 부정행위의 수법도 진화하고, 이를 막기 위한 감시 기술도 함께 발전하는 모습이다. 물론 부정행위는 잘못이다. 정해진 규칙을 어기고 다른 사람보다 유리한 결과를 얻으려는 행위는 어떤 이유로도 정당화할 수 없다. 성실하게 공부한 사람들의 노력을 보호하는 것은 교육의 기본적인 책임이기도 하다.

다만 이 사건을 바라보며 한 가지 의문이 들었다. 우리는 지금 부정행위를 어떻게 막을 것인가에만 집중하고 있는 것은 아닐까. 정작 더 중요한 질문은 따로 있는 것 같다. AI가 인간보다 더 많은 지식을 가지고 더 빠르게 답을 찾아내는 시대에, 우리는 여전히 무엇을 시험하고 있는가.

우리가 오랫동안 받아온 교육은 지식을 얼마나 많이 기억하고 있는지를 확인하는 방식에 가까웠다. 교과서를 읽고, 중요한 내용을 외우고, 정해진 시간 안에 정답을 찾아내는 능력이 좋은 성적을 결정했다. 기억력이 뛰어나고 문제를 빠르게 푸는 학생이 우수한 학생으로 평가받았다. 물론 이러한 교육에도 분명한 가치가 있었다. 지식은 인간이 세상을 이해하는 가장 기본적인 도구였고, 많은 지식을 머릿속에 담고 있다는 것은 경쟁력이었다.

그런데 이제 상황이 달라졌다. 인간이 평생 공부해도 다 알기 어려운 정보를 AI는 순식간에 찾아내고 정리한다. 복잡한 수학 문제를 풀고, 외국어를 번역하고, 법률과 경제에 관한 질문에도 답한다. 물론 그 답이 언제나 정확한 것은 아니다. 하지만 적어도 정보를 기억하고 찾아내는 능력만큼은 인간이 기계와 경쟁하기 어려운 시대가 됐다. 그런데도 우리의 시험은 여전히 얼마나 많이 외웠는지, 얼마나 빠르게 정답을 골라내는지를 중요한 기준으로 삼고 있다. 세상은 이미 바뀌었는데 시험지만 과거에 머물러 있는 것은 아닌지 돌아볼 필요가 있다.

그렇다고 지식 자체가 무의미해졌다는 이야기는 아니다. 오히려 기본적인 지식과 이해가 없다면 AI가 내놓은 답이 맞는지 틀리는지조차 판단할 수 없다. 문제는 지식을 얼마나 많이 외우고 있느냐와 그 지식을 얼마나 잘 활용하느냐는 전혀 다른 능력이라는 점이다. 앞으로 중요한 사람은 모든 답을 기억하는 사람이 아니라, 어떤 질문을 해야 하는지 아는 사람일 것이다. AI가 제시한 여러 답 가운데 무엇이 타당한지 판단하고, 잘못된 부분을 찾아내고, 자신의 경험과 통찰을 더해 새로운 결론을 만들어내는 능력이 더 중요해질 것이다. 지식을 소유하는 능력보다 지식을 사용하는 능력이 경쟁력이 되는 것이다.

생각해 보면 우리는 이미 일상에서 그렇게 살아가고 있다. 길을 찾을 때 지도를 외우지 않고 내비게이션을 사용한다. 복잡한 계산을 할 때 암산 능력을 증명하려 하지 않는다. 필요한 도구를 적절하게 활용해 문제를 해결하는 것이 자연스러운 일이 됐다. 그런데 유독 시험장에서는 도구를 사용하지 않고 혼자서 모든 것을 해결하는 능력을 가장 중요하게 평가한다. 현실에서는 도구를 잘 활용하는 사람이 유능한 사람인데, 시험에서는 도구를 사용하지 않는 사람이 유능한 사람으로 평가받는 모순이 생긴 것이다.

이제 시험의 방식도 달라져야 한다. 모든 시험에서 AI 사용을 허용하자는 이야기가 아니다. 반드시 스스로 알고 있어야 할 기본 지식과 전문적인 판단 능력을 평가하는 시험은 여전히 필요하다. 다만 그것만으로 사람의 능력을 판단하는 시대는 지나가고 있다. AI 사용을 허용한 시험도 함께 고민해야 한다. 예를 들어 하나의 사회문제를 제시하고 AI를 활용해 해결책을 찾아보라고 할 수 있다. AI가 제안한 해결책의 한계는 무엇인지, 어떤 정보가 잘못됐는지, 여러 대안 가운데 왜 특정한 방식을 선택했는지 설명하도록 하는 것이다.

단순히 정답을 제출하는 것이 아니라 문제를 해결하는 과정과 판단의 근거를 평가하는 방식이다. AI가 작성한 보고서를 그대로 제출한 사람과 AI의 오류를 수정하고 자신의 생각을 더한 사람은 분명히 구별할 수 있어야 한다. 필요하다면 자신의 결론을 직접 설명하는 구술평가를 병행하면 된다. AI를 사용했다는 사실보다 어떻게 사용했는지를 평가하는 것이다. 앞으로 사회에서 요구하는 능력도 바로 여기에 가까울 것이다.

교육의 목적은 시험을 잘 보는 사람을 만드는 것이 아니라 세상에서 자신의 문제를 해결할 수 있는 사람을 만드는 데 있다. 그런데 우리는 너무 오랫동안 좋은 점수를 받는 것을 교육의 목표처럼 여겨왔다. 어떤 대학에 들어갔는지, 어떤 시험에 합격했는지가 개인의 능력을 증명하는 중요한 기준이었다. AI의 등장은 이러한 평가 방식의 근본적인 변화를 요구하고 있다.

이제 학생들에게 AI를 사용하지 말라고 가르치는 것만으로는 충분하지 않다. 오히려 AI에 어떻게 질문하고, AI의 답을 어떻게 검증하고, 어디까지 신뢰하며, 그 결과에 대해 어떤 책임을 져야 하는지를 가르쳐야 한다. 정답을 외우는 교육에서 질문을 만드는 교육으로, 지식을 반복하는 교육에서 지식을 활용하는 교육으로 옮겨가야 한다. 이것은 단순히 시험 문제 몇 개를 바꾸는 일이 아니다. 우리가 무엇을 배워야 하고, 무엇을 잘하는 사람이라고 평가할 것인지에 대한 기준을 다시 세우는 일이다.

기술은 인간에게 끊임없이 새로운 능력을 요구해 왔다. 자동차가 등장했다고 걷는 능력이 사라진 것은 아니지만, 이동하는 방식은 완전히 바뀌었다. 인터넷이 등장했다고 지식이 필요 없어진 것은 아니지만, 지식을 얻는 방식은 달라졌다. AI 역시 마찬가지일 것이다. 인간이 생각할 필요가 없어지는 것이 아니라 인간에게 요구되는 생각의 수준이 달라지는 것이다. 그런데 우리는 새로운 기술이 등장할 때마다 그것을 어떻게 활용할 것인지보다 어떻게 통제할 것인지를 먼저 고민하는 경향이 있다.

물론 시험의 공정성은 지켜져야 한다. 부정행위는 엄격하게 처벌해야 한다. 하지만 부정행위를 막는 것과 시대에 맞는 교육을 만드는 것은 별개의 문제다. 전자는 지금 당장 해야 할 일이고, 후자는 더 이상 미룰 수 없는 일이다. 학생들은 이미 AI와 함께 살아가고 있다. 그들이 사회에 나가면 AI를 잘 활용하는 능력이 경쟁력이 될 가능성이 높다. 그렇다면 교육도 그 미래를 준비시켜야 한다. 시험장에서 AI를 빼는 것은 가능할지 모른다. 그러나 시험장을 나선 학생들에게서 AI를 빼앗을 수는 없다. 이제 우리가 고민해야 할 것은 부정행위를 저지르는 학생들의 새로운 기술만이 아니다. 새로운 시대에도 여전히 오래된 정답을 요구하고 있는 우리의 교육은 과연 제대로 된 질문을 던지고 있는가.

/개그맨 겸 방송인 황현희

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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