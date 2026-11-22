프로야구 한화 제시 숄튼스. 사진=한화이글스 제공

‘차기 시즌 외인 투수 구성 완료’

한화는 22일 “외국인 투수 제시 숄튼스를 영입했다”고 밝혔다. 계약 규모는 계약금 12만5000달러, 연봉 75만달러 등 총액 87만5000달러다.

숄튼스는 1994년 미국 출신의 우투수다. 최고 154㎞의 직구와 함께 투심, 스위퍼, 스플리터 등 다양한 구종을 구사한다.

2026시즌 미국 메이저리그(MLB) 탬파베이 레이스에서 47.2이닝 5승 3패, 평균자책점 4.34 이닝당 출루 허용률(WHIP) 1.34를 기록한 바 있다.

숄튼스는 공격적인 성향으로 스트라이크 비율이 높고, 스위퍼를 활용해 헛스윙을 끌어내는 능력이 탁월하다는 평가를 받는다.

구단 관계자는 “숄튼스가 현역 메이저리거로서의 풍부한 경험과 정확한 제구력을 바탕으로 이닝 이터 역할을 맡아주며 트로이 왓슨, 왕옌청과 함께 탄탄한 외국인 선발진을 구축해 줄 것으로 기대하고 있다”고 전했다.

박상후 기자 psh655410@sportsworldi.com

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