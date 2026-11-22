사진=YG엔터테인먼트

그룹 빅뱅이 데뷔 20주년을 맞은 올해 ‘2026 마마 어워즈’에서 4관왕에 올랐다.

빅뱅은 지난 21일 일본 교세라 돔 오사카에서 열린 ‘2026 MAMA AWARDS’에서 ‘뮤직 비저너리 오브 더 이어’, ‘베스트 뮤직비디오 위드 유튜브’, ‘베스트 댄스 퍼포먼스 남자 솔로(태양)’, ‘팬스 초이스’ 등 총 4개 부문을 수상했다.

특히 ‘뮤직 비저너리 오브 더 이어’는 K-컬처에 새로운 비전을 제시한 아티스트에게 수여하는 상이다. 빅뱅은 데뷔 20주년을 맞아 신곡 발매와 월드투어 등 활발한 활동을 이어가는 가운데 이번 수상으로 의미를 더했다.

멤버들은 “2006년부터 지금까지 빅뱅과 함께해 주신 모든 스태프분들, 그리고 저희의 음악을 잠깐이라도 인생에 녹여 함께해 주신 모든 분들께 진심으로 감사드린다”며 “무엇보다 저희에게 가장 소중한 존재인 V.I.P(팬덤명)에게 감사하다”고 소감을 밝혔다.

이어 “20년이라는 긴 시간 동안 빅뱅을 만들어주신 YG 패밀리 식구들과 현석이 형, 좋은 비전을 제시해 준 TEDDY 형에게도 감사드린다”며 “이 상의 영광을 함께해 주신 모든 분들과 나누고 싶다”고 전했다.

이날 빅뱅은 시상식 무대에서도 존재감을 드러냈다. 태양의 솔로 무대로 공연을 시작한 뒤 전날 발매한 신곡 ‘기립(GiiiRIP)’ 무대를 최초로 공개했다. 이어 ‘BiiiG’까지 선보이며 관객들의 호응을 이끌어냈다.

특히 대표곡 ‘봄여름가을겨울(Still Life)’과 ‘거짓말’ 무대에는 애니메이션 ‘아기공룡 둘리’가 등장해 눈길을 끌었다. 빅뱅의 음악과 추억의 캐릭터가 어우러지며 세대를 아우르는 무대를 완성했다.

빅뱅은 데뷔 20주년을 기념한 월드투어 ‘BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR < XX : COSMOS >’를 진행 중이다. 최근 홍콩 공연을 마쳤으며, 오는 27일부터 29일까지 일본 교세라 돔 오사카에서 공연한다. 이번 투어는 북미와 유럽, 오세아니아, 아시아 등 20개 도시에서 총 41회에 걸쳐 펼쳐질 예정이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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