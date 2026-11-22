사진=KIA 타이거즈 제공

더 바랄 게 없어 보이는 자리지만, 떠날 준비를 한다. 프로야구 ‘슈퍼스타’ 김도영(KIA)이 내년엔 3루가 아닌 유격수로 새로운 도전에 나선다. KBO리그서 좀처럼 만나기 힘든 ‘거포 유격수’가 다시 등장할지 관심이 쏠린다.

김도영은 올 시즌 135경기 동안 타율 0.308(496타수 153안타) 45홈런 118타점 120득점을 써냈다. 2024년 정규리그 최우수선수(MVP)에 오른 뒤 지난해 햄스트링 부상으로 30경기만 뛰었지만, 올해 생애 첫 홈런왕과 장타율 1위(0.647)에 오르며 부활했다. 방망이뿐 아니라 글러브도 빛났다. 지난 18일 3루수 부문 KBO 수비상을 받은 게 대표적이다. 2024년 30개였던 실책도 올해 10개로 확 줄였을 정도다.

3루서 이만한 성과를 낸 선수가 자리를 옮기려는 데는 다 이유가 있다. KIA는 지난해 말 주전 유격수 박찬호(현 두산)가 자유계약(FA) 이적한 뒤 좀처럼 빈자리를 채우지 못했다. 제리드 데일(방출)·박민·김규성 등을 기용했지만 여의치 않았고, 결국 시즌 도중 베테랑 하주석까지 한화서 트레이드로 영입했다.

내년부터 꺼내 들 새 카드는 김도영이다. 광주동성고 시절 주 포지션이 유격수였고, 뛰어난 공격력과 빠른 발을 앞세워 ‘제2의 이종범’으로 불렸다. 2022년 프로 데뷔 시즌에도 유격수로 28경기를 뛰었지만, 박찬호가 주전으로 자리 잡고 있어 3루수로 정착했다.

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이범호 감독은 시즌 중 내년 김도영의 주전 유격수 기용 구상을 밝혔고, 김도영도 “언젠가 꼭 해보고 싶던 자리”라며 의욕을 보인 바 있다. 시즌 중엔 유격수 수비 훈련도 병행했다.

물론 유격수로서 장타력을 유지하는 건 다른 이야기다. KBO리그에서 한 시즌 30홈런 이상을 친 유격수는 단 세 명이다. 1997년 해태(KIA의 전신) 이종범(30홈런), 2014년 넥센(키움의 전신) 강정호(40홈런), 2020년 키움 김하성(30홈런)이 전부다. 김도영이 내년 30홈런을 채운다면 7년 만에 이 기록을 달성하는 유격수가 된다.

유격수는 넓은 수비 범위를 책임지고, 2루 베이스 커버와 병살 연결 등 끊임없이 움직여야 한다. 체력과 순발력을 유지하면서 강한 타구까지 꾸준히 만들어내기는 쉽지 않다. 김도영이 수비 부담을 이겨내고 특유의 장타력을 유지할 수 있을지가 관건이다.

부상 이력도 변수다. 김도영은 지난해 햄스트링을 세 차례 다쳤다. 2년 전 40개였던 도루는 올해 11개에 그쳤다. 감독이 전환을 서두르지 않은 것도 타격 밸런스와 몸 상태를 고려해서다. 내년 스프링캠프까지 시간을 두고 준비할 계획을 차근차근 세운 배경이다.

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유격수 전환은 훗날 미국 메이저리그(MLB) 도전과도 맞물린다. 등록일수 등 요건을 채우면 김도영은 이르면 2028시즌 뒤 포스팅 시스템을 통해 미국 무대에 도전할 수 있다.

MLB.com도 지난 1일 김도영을 빅리그 진출 후보로 소개했다. 익명의 스카우트는 미국에서도 시즌 20~25홈런을 칠 타격 능력을 갖췄다고 평가했다. 다만 수비에는 의문을 남겼다. 3루수로 자리 잡지 못하면 외야로 옮겨야 할 수도 있다는 전망이었다.

김도영에겐 수비를 둘러싼 의문을 해소할 기회다. 이미 3루수 부문 KBO 수비상을 받으며 한 단계 성장한 모습을 보였다. 유격수로도 경쟁력을 입증한다면 빅리그 구단의 평가에도 긍정적인 영향을 미칠 수 있다.

잘 치고 잘 잡는다. 여기서 안주할 생각이 없다. 익숙한 3루를 떠나 새 목표로 향하는 김도영이 KBO 거포 유격수 계보에 자신의 이름을 더할 수 있을지 주목된다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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