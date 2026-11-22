채령이 청순하고 자연스러운 매력의 화보 비하인드를 공개했다. 출처=채령 SNS

그룹 있지(ITZY)의 채령이 청순하고 내추럴한 매력의 화보 비하인드를 공개했다.

채령은 지난 21일 자신의 인스타그램에 별다른 코멘트 없이 여러 장의 사진을 게재했다.

채령이 청순하고 자연스러운 매력의 화보 비하인드를 공개했다. 출처=채령 SNS

채령이 청순하고 자연스러운 매력의 화보 비하인드를 공개했다. 출처=채령 SNS

공개된 사진 속 채령은 다채로운 스타일링을 완벽히 소화하며 물오른 비주얼을 뽐냈다. 짙은 초콜릿 브라운 색상의 민소매 니트에 화이트 하의를 매치한 컷에서는 얇은 실버 뱅글을 레이어드해 미니멀하면서도 세련된 포인트를 더했다.

채령이 청순하고 자연스러운 매력의 화보 비하인드를 공개했다. 출처=채령 SNS

채령이 청순하고 자연스러운 매력의 화보 비하인드를 공개했다. 출처=채령 SNS

또 다른 컷에서는 연한 소라빛 오버사이즈 셔츠와 어두운 그레이 톤 니트 쇼츠로 '하의 실종' 패션을 연출했다. 무심하게 걷어 올린 소매와 살짝 드러난 한쪽 어깨선이 여리여리한 실루엣을 강조한다. 특히 하얀 거베라와 카라 꽃을 소품으로 활용해 바닥에 웅크려 앉은 포즈는 자연광과 어우러지며 한층 서정적이고 고요한 분위기를 자아냈다.

한편, 채령은 ‘2026 KGMA 아티스트 오브 11월’ 솔로(여) 부문 투표에서 1위를 차지하며 막강한 글로벌 인기를 입증했다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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