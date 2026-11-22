고경표. 사진=씨엘엔컴퍼니 제공

음주운전 사고로 활동을 중단한 배우 고경표가 유튜브 웹예능 ‘핑계고’ 시상식 후보에 오르며 적절성 논란이 일고 있다.

23일 방송가에 따르면 고경표는 전날 유튜브 채널 ‘뜬뜬’을 통해 공개된 ‘제4회 핑계고 시상식’ 라이징 인기 스타상 남자 부문 후보에 이름을 올렸다. 지난달 10일 공개된 ‘추리게임은 핑계고’ 편 출연에 따른 것으로, 해당 회차 역시 에피소드 작품상 후보로 선정됐다.

앞서 고경표는 지난 14일 오전 3시 30분께 서울 마포구 동교동 일대에서 음주 상태로 승용차를 몰다 청소차를 들이받는 사고를 냈다. 당시 그의 혈중알코올농도는 면허 취소 기준(0.08%)을 크게 웃도는 0.150% 수준이었다. 사고 직후 고경표와 소속사 측은 공식 사과문을 내고 모든 활동을 잠정 중단했다.

현재 MBC ‘놀면 뭐하니?’, tvN ‘식스센스: B사이드’ 등 주요 방송사가 고경표의 기존 촬영분을 통편집하며 선 긋기에 나선 상황이다. 이런 가운데 자숙 선언 불과 8일 만에 시상식 후보로 거론되자 온라인상에서는 비판의 목소리가 나오고 있다. 누리꾼들 사이에서는 “사회적 물의를 빚은 인물을 후보에 올린 것은 부적절하다”는 지적과 “사건 발생 전 제작·공개된 콘텐츠에 대한 평가일 뿐”이라는 옹호 의견이 엇갈리고 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]