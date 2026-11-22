취업 준비생들의 치열한 경쟁을 그린 영화 ‘최종면접’이 최근 개봉했다. 일본 작가 아사쿠라 아키나리의 소설 ‘여섯 명의 거짓말쟁이 대학생’이 원작이다.

‘해적: 도깨비 깃발’, ‘탐정: 더 비기닝’ 등을 연출한 김정훈 감독이 메가폰을 잡았다. 조이현·김재원·신승호·강유석·곽동연·배강희 등 주목받는 청춘 배우들이 대거 출연했다. 개봉 전 제31회 부산국제영화제 파노라마 섹션에 공식 초청되며 일찌감치 화제를 모으기도 했다.

영화는 5000대 1의 경쟁률을 뚫고 글로벌 기업 최종면접에 오른 지원자 6명의 이야기다. 한 달간 팀 토론을 함께 준비하며 동료애를 쌓은 이들은 모두가 합격하는 결말을 꿈꾼다.

그러나 면접 당일, 2시간 동안 다섯 번의 투표로 단 1명의 합격자를 직접 뽑으라는 과제가 주어진다. 설상가상으로 면접장에는 각자의 이름이 적힌 의문의 봉투가 발견된다. 봉투가 하나씩 열릴 때마다 이력서에 없던 비밀이 드러나고, 동료였던 이들은 서로의 진정성을 의심하기 시작한다.

영화 속 설정은 극단적이지만, 그 안에 흐르는 긴장감은 현실의 취업 준비생들에게 낯설지 않다. 하반기 공개채용이 막바지에 접어들면서 면접을 앞둔 이들이 많은 시기다.

짧은 대화로 합격 여부가 갈린다는 부담은 몸에도 그대로 드러난다. 면접장에 들어서기 전부터 심장이 빨리 뛰고 손에 땀이 나거나, 머릿속이 하얘지기도 한다. 긴장이 이어지면 목과 어깨가 굳고 속이 더부룩해지며 잠을 설치는 일도 잦아진다.

우리 몸은 압박감을 느끼면 교감신경이 활성화되면서 심장 박동과 근육의 긴장도를 끌어올리는 일종의 '비상 모드'에 들어간다. 위기를 넘기기 위한 자연스러운 반응이지만, 이런 상태가 오래 이어지면 몸 곳곳에 피로와 무리가 쌓이게 된다.

한의학은 일찍부터 이러한 마음과 몸의 연결에 주목해왔다. 기쁨·분노·근심·생각·슬픔·두려움·놀람의 일곱 가지 감정, 즉 ‘칠정(七情)’이 지나치면 기혈의 흐름이 어지러워지고 장부의 균형이 깨져 병이 된다고 본 것이다.

특히 면접 스트레스로 인한 긴장과 감정의 억압이 지속되는 상태를 ‘간기울결(肝氣鬱結)’ 등의 병증으로 설명하기도 한다. 스트레스로 간의 기운이 막히면서 가슴 두근거림과 답답함, 목·어깨 결림, 두통, 소화불량 등이 함께 나타나는 상태다.

이때 대표적으로 활용하는 치료법이 침 치료다. 긴장과 관련된 경혈을 자극해 막힌 기혈의 흐름을 풀어주고, 흐트러진 몸의 균형을 되찾도록 돕는다.

침 치료가 불안 증상 완화에 도움이 될 수 있다는 연구 결과도 보고됐다. 자생한방병원 연구팀은 불안 증상에 대한 침 치료 효과를 분석한 메타분석 연구를 국제학술지 ‘임상심리학저널(Journal of Clinical Psychology)’에 게재했다.

연구팀은 무작위 대조군 연구(RCT) 20편, 총 1462명의 데이터를 종합해 분석했다. 그 결과 실제 경혈에 침을 놓은 경우, ‘가짜 침’이나 일반 치료를 받은 경우보다 치료 직후 불안 증상이 유의하게 줄었다.

가짜 침은 경혈이 아닌 곳에 놓거나 피부 표면만 자극하는 대조용 침이다. 특히 가짜 침과 비교한 효과는 추적 관찰 시점까지 이어졌다.

중요한 일정을 앞두고 긴장 완화를 위해 우황청심원을 찾는 이들도 많다. 우황청심원은 동의보감에 ‘심기가 부족하고 정신이 안정되지 못할 때’ 쓰는 처방으로 기록돼 있어, 예로부터 긴장과 불안을 다스리는 데 활용돼 왔다.

다만 체질에 따라 위장장애·과민반응 등 개인의 건강 상태에 따른 주의가 필요하다. 면접 당일 처음 복용하기보다는 한의사와 상담한 뒤 미리 복용해 몸의 반응을 확인하는 것이 좋다.

이와 함께 일상에서 긴장을 덜어내는 습관을 갖는 것도 중요하다. 공부나 서류 작업 중에는 1시간마다 일어나 어깨를 천천히 돌리고, 고개를 좌우로 기울여 목 옆 근육을 늘여주자. 면접 직전 긴장이 몰려올 때는 복식호흡이 효과적이다.

코로 천천히 숨을 들이마셔 배를 부풀린 뒤 입으로 길게 내쉬면 된다. 느리고 깊은 호흡은 몸을 이완시키는 부교감신경계와 관련된 생리적 반응에 긍정적인 영향을 미쳐 심박수와 긴장감을 조절하고 몸의 이완을 돕는 데 도움이 될 수 있다.

면접을 앞두고 긴장하는 것은 누구에게나 자연스러운 일이다. 중요한 것은 긴장에 끌려가지 않고 스스로 조절하는 것이다. 평소 몸과 마음의 긴장을 틈틈이 풀어두고, 필요하다면 전문가의 도움을 받는 것도 좋다. 취업이라는 긴 여정 위에 선 모든 청춘들이 자신만의 합격 소식을 듣게 되길 바란다.

이진호 자생한방병원장

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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