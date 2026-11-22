사진=PBA 제공

‘캄보디아 특급’ 스롱 피아비(우리금융캐피탈)가 2연속 128강 탈락은 피했다.

21일 경기도 고양시 ‘고양 킨텍스 PBA 스타디움’에서 열린 프로당구 2026-27시즌 6차 투어 ‘휴온스 PBA-LPBA 챔피언십’ LPBA 128강 1일차서 스롱은 김유민을 20:17(26이닝)로 꺾고 64강에 진출했다.

스롱은 지난 6월 2차 투어(하이원리조트 챔피언십)에서 통산 9번째 우승을 차지한 이후 저조한 성적을 이어가고 있다. 3차 투어(에스와이 챔피언십)와 4차 투어(크라운해태 챔피언십)에선 64강에서 탈락했으며, 5차 투어(NH농협카드 챔피언십)에선 128강 탈락으로 자존심을 구겼다.

스롱은 이번 대회 첫 경기에서도 고전을 면치 못했다. 7:6으로 근소하게 앞서던 스롱은 12이닝부터 2-2-1-1 연속 득점을 올려 13:7로 격차를 벌렸다. 김유민도 스롱을 상대로 추격을 이어갔지만, 스롱은 17이닝에 2점, 19이닝에 2점, 20이닝에 1점을 더해 18:11로 격차를 벌렸다. 이후 스롱은 22이닝에 뱅크샷 1개를 추가해 20:12 어느 정도 승리를 잡는 듯 했다.

하지만 스롱이 이후 4이닝 연속 공타에 머무는 사이, 김유민이 23이닝부터 2이닝 동안 5점을 더하며 17:20 턱밑까지 추격했다. 하지만 김유민은 남은 두 이닝에 득점에 실패하면서 스롱이 20:17(26이닝)로 끝내 웃었다.

사진=PBA 제공

통산 20승 도전을 이어가고 있는 김가영(하나카드)은 최지영2를 상대로 25:4(24이닝)로 완승을 거뒀다. 김가영은 1:0으로 앞선 5이닝부터 4-1-1 연속 득점으로 9:3으로 격차를 벌렸다. 이후 6이닝 동안 공타에 머물렀지만 15이닝에 5점 장타를 뽑아내며 13:4로 앞서나갔고, 차곡차곡 득점을 쌓으며 경기를 마쳤다.

5차 투어 우승자 김보미(NH농협카드)도 진유경을 상대로 뱅크샷 6개를 쏟아내며 25:2(19이닝)로 완승을 거뒀다. 정보윤(하림)은 윤영미를 25:9(20이닝)로 돌려세웠으며, 서한솔(휴온스)도 장성아를 상대로 25:12(17이닝)로 잡아내고 64강에 올랐다. 이밖에 강지은(하이원리조트) 강유진(웰컴저축은행) 히다 오리에(일본·브레이커스) 백민주(크라운해태) 한지은 권발해(이상 에스와이) 등도 64강에 진출했다.

대회 2일차인 22일에는 오전 11시부터 LPBA 128강 2일차 일정이 이어진다. 이어 128강에 통과한 선수들은 오후 3시50분부터 64강전이 이어진다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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