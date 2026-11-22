미연이 산뜻하고 사랑스러운 패션을 선보였다. 출처=미연 SNS

그룹 아이들(i-dle) 멤버 미연이 산뜻하고 청량한 매력으로 시선을 사로잡았다.

미연은 지난 20일 자신의 SNS 계정을 통해 별다른 문구 없이 근황이 담긴 여러 장의 사진을 게재했다.

미연이 산뜻하고 사랑스러운 패션을 선보였다. 출처=미연 SNS

미연이 산뜻하고 사랑스러운 패션을 선보였다. 출처=미연 SNS

미연이 산뜻하고 사랑스러운 패션을 선보였다. 출처=미연 SNS

공개된 사진 속 미연은 파스텔 스카이 블루 컬러의 슬리브리스 페플럼 톱과 미니스커트 셋업을 완벽하게 소화하며 화사한 비주얼을 뽐냈다.

미연이 산뜻하고 사랑스러운 패션을 선보였다. 출처=미연 SNS

미연이 산뜻하고 사랑스러운 패션을 선보였다. 출처=미연 SNS

군더더기 없는 라운드 넥라인과 허리선을 강조한 입체적인 절개 디자인이 미연의 우아한 실루엣을 부각했으며, 상의 밑단에 풍성하게 덧대어진 화이트 러플 장식이 사랑스러운 분위기를 배가시켰다. 여기에 자연스러운 웨이브 헤어와 환한 미소가 더해져 특유의 맑고 생기 있는 에너지를 완성했다.

한편, 미연은 현재 SBS 음악 예능 ‘베일드 컵’의 심사위원으로 활약하며 남다른 음악적 역량을 보여주고 있다. 또한 주연을 맡은 OTT 드라마 ‘청담국제고등학교: 로열캠프’가 내년 공개를 목표로 제작에 돌입하면서, 가수와 배우를 넘나드는 활발한 행보를 이어갈 전망이다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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