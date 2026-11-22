사진=AUBL 제공

아시아대학농구리그(AUBL) 동부 콘퍼런스가 19개 중계 플랫폼과 총 5개 언어 해설을 통해 리그 최초의 홈 앤드 어웨이 경쟁을 전 세계 팬들에게 선보인다.

AUBL이 2026∼2027시즌 동부 콘퍼런스의 1차 중계 라인업을 발표했다. 동부 콘퍼런스는 2026년 11월부터 2027년 3월까지 홈 앤드 어웨이 방식으로 진행된다. AUBL은 19개 중계 플랫폼을 통해 아시아 대학농구를 세계 무대에 선보인다. 해설은 중국어·한국어·몽골어·일본어·광둥어·영어 등 총 6개 언어로 제공된다. 공식 유튜브 채널에서 생중계한다.

지역별 중계권에 따라 한국·일본·몽골에서 시청하는 경우, 한 팀이라도 시청자가 있는 국가의 팀이면 해당 경기를 유튜브에서 시청할 수 없다. 두 팀 모두 다른 국가의 팀이면 유튜브에서 생중계를 시청할 수 있다. 유튜브 시청이 제한되는 경기는 현지 중계방송사의 편성표를 확인하면 된다. 추가적인 지역별 시청 제한 사항은 추후 발표될 수 있다.

한국에서는 쿠팡플레이가 연세대학교, 고려대학교, 건국대학교가 출전하는 총 12경기를 한국어 해설과 함께 중계한다. 일본에서는 U-NEXT가 와세다대학교, 일본체육대학교, 니혼대학교가 출전하는 총 10경기를 일본어 해설과 함께 중계한다.

사진=AUBL 제공

AUBL은 2026∼2027시즌이 진행되는 동안 중계 라인업을 추가로 확대할 예정이다. 남부 콘퍼런스는 4월7일부터 11일까지 열리며, 아시아와 호주의 6개 지역을 대표하는 6개 대학이 참가한다. 이어 8월 16일부터 22일까지 열리는 챔피언십 위크에서는 리그 정상급 팀들이 시즌 우승을 놓고 경쟁한다. 두 대회의 추가 중계 파트너는 추후 발표된다.

동부 콘퍼런스는 한국 상록수체육관에서 열리는 두 경기로 막을 올린다. 연세대학교는 한국시간으로 11월 22일 오후 5시 상하이교통대학교를 상대로 홈경기를 치른다. 이어 11월 24일 오후 7시 30분에는 칭화대학교와 맞붙는다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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