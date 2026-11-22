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“내 격투기 인생, 정말 재밌었다.”

마지막 승부에서 이기지 못했다. 그래도 추성훈(51)은 웃으며 글러브를 벗었다. 숱한 승리와 패배를 겪은 22년을 돌아보며 후회 대신 감사를 남겼다.

추성훈은 21일 2만여 관중이 모인 서울 고척스카이돔에서 열린 ‘블랙컴뱃 17’ 89㎏ 계약체중 경기에서 크리스 리벤(46·미국)에게 1-2 판정패했다. 2010년 세계 최고 종합격투기(MMA) 단체인 UFC에서 패했던 상대와 16년 만에 재대결했지만 설욕하지 못했다. 격투기 기록 사이트 탭폴로지에 따르면 MMA 통산 전적은 16승8패(2무효)다.

승패만으로 설명하기 어려운 격투가 인생을 보냈다. 재일동포 4세인 그는 1998년 한국으로 건너와 유도 국가대표가 됐다. 2001년 아시아유도선수권대회 금메달까지 목에 걸었지만, 대표 선발 과정의 갈등 끝에 그해 일본으로 귀화했다. 이듬해 부산 아시안게임에서는 일본 대표로 나서 81㎏급 정상을 밟았다. 결승에서 꺾은 상대는 한국 선수였다.



유도복을 벗고도 승부의 세계를 떠나지 않았다. 2004년 MMA로 전향한 그는 2006년 K-1 히어로즈 챔피언에 올랐다. 3년 뒤 UFC에 진출했지만 성적은 2승5패에 그쳤다. 리벤과의 첫 대결에서는 유리한 고지를 점하고도 종료 20초를 남기고 트라이앵글 초크에 걸려 패했다. 부침을 겪으면서도 도전을 멈추지 않았다. 2022년 만 46세에 원챔피언십에서 아오키 신야(일본)를 TKO로 꺾은 승부가 대표적이다.

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은퇴전서도 쉽게 물러서지 않았다. 1라운드 상대를 넘어뜨린 뒤 사커킥을 적중시키며 초반 주도권을 잡았을 정도다. 그러나 2라운드 들어 거센 압박에 도리어 밀렸다. 리벤 역시 이날을 끝으로 은퇴했다. 16년 전 맞붙었던 두 파이터가 같은 무대에서 글러브를 내려놓았다.

라스트 댄스를 앞둔 만큼 입장부터 남달랐다. 추성훈은 양팔에 태극기와 일장기가 새겨진 유도복을 걸쳤다. 오랜 시간 자신을 대표해 온 등장음악 ‘타임 투 세이 굿바이’가 흐르는 가운데 3년 전 작고한 아버지의 사진을 든 어머니 류은화 씨와 함께 걸었다. 아내 야노 시호와 딸 추사랑도 객석에서 지켜봤다. 추성훈은 경기 뒤 어머니에게 “이제 안 싸우니까 걱정하지 않으셔도 된다”고 말했다.

후배들도 잊지 않았다. 한국 팬들의 사랑에 보답하고 싶어 은퇴전 장소로 한국을 택했다는 그는 마지막 대전료 전액을 후배 선수들에게 기부하겠다고 약속했다. 그러면서 딸에게는 “이번엔 용돈 없다”고 농담하는 등 위트 있는 모습도 남겼다.

글러브를 내려놓고 팬들에게 큰절을 올린 뒤에는 새로운 인생을 예고했다. 그는 SNS에 “나의 격투기 인생은 여기서 끝나지만, 나의 인생은 아직 끝나지 않았다. 자, 이제 시작이다”라고 적었다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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