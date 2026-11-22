안유진이 시크하고 차분한 패션을 선보였다. 출처=안유진 SNS

그룹 아이브(IVE)의 안유진이 시크하면서도 우아한 올블랙 패션을 선보였다.

안유진은 지난 21일 자신의 SNS에 “춥긴 춥더라고”라는 짧은 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

안유진이 시크하고 차분한 패션을 선보였다. 출처=안유진 SNS

안유진이 시크하고 차분한 패션을 선보였다. 출처=안유진 SNS

안유진이 시크하고 차분한 패션을 선보였다. 출처=안유진 SNS

공개된 사진 속 안유진은 야외 옥상을 배경으로 포즈를 취하고 있다. 이날 그는 은은한 광택이 감도는 블랙 새틴 소재의 미디 원피스를 착용해 고혹적인 분위기를 자아냈다. 뷔스티에 디테일과 얇은 숄더 스트랩 디자인은 가녀린 어깨선과 쇄골 라인을 한층 돋보이게 했으며, 몸에 밀착되는 슬림한 실루엣과 치마 뒷트임으로 세련미를 더했다.

안유진이 시크하고 차분한 패션을 선보였다. 출처=안유진 SNS

안유진이 시크하고 차분한 패션을 선보였다. 출처=안유진 SNS

여기에 드레스와 톤을 맞춘 블랙 스트랩 하이힐 샌들을 매치해 우월한 비율을 강조했다. 액세서리는 작은 스터드 귀걸이와 얇은 반지로 최소화해, 화려함 대신 절제된 미니멀 룩의 정석을 보여줬다.

한편, 안유진이 속한 아이브는 지난 20일과 21일 일본 교세라 돔 오사카에서 열린 시상식에 참석해 여자 그룹상과 베스트송 TOP10상을 수상하며 글로벌 인기를 입증했다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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