그룹 앰퍼샌드원(AMPERS&ONE)이 첫 정규앨범 발매를 기념한 자체 콘텐츠에서 유쾌한 예능감을 선보였다.

앰퍼샌드원은 지난 21일 공식 SNS 채널을 통해 정규 1집 ‘PATHFINDER’(패스파인더) 컴백 기념 자체 콘텐츠 ‘왕의 길을 걸으려는 자, 그 무게를 견뎌라’를 공개했다.

영상에서 멤버들은 왕좌를 차지하기 위해 3단계 미션에 도전했다. 깔끔 왕자, 쿨 워터 왕자, 호들갑 왕자, 깐족 왕자 등 각자 개성 있는 콘셉트로 변신해 최종 승자를 가리는 경쟁을 펼쳤다.

이들은 ‘내 비트 Sorry Not Sorry’, ‘도망갈리’, ‘King’s 광대’ 등 다양한 게임을 수행하며 웃음을 자아냈다. 멤버들은 몸을 사리지 않는 열정과 재치 있는 입담으로 7인 7색 매력을 드러냈다.

이번 콘텐츠는 정규 1집 타이틀곡 ‘King’s Way’(킹스 웨이)의 콘셉트를 확장한 프로모션의 일환이다. 앰퍼샌드원은 앞서 플래시 게임 웹사이트와 모자 커스텀 컬래버레이션, 게릴라 이벤트 등을 선보이며 팬들과 소통해 왔다.

지난 17일 발매된 첫 정규앨범 ‘PATHFINDER’는 브로드웨이월드(BroadwayWorld), 폭스 13 시애틀(FOX 13 Seattle) 등 해외 매체에서도 소개됐다. 멤버들은 이번 앨범에 대해 “모든 멤버가 참여해서 더 특별한 앨범”이라고 애정을 드러냈다.

타이틀곡 ‘King’s Way’로 활동을 이어가고 있는 앰퍼샌드원은 22일 SBS ‘인기가요’에 출연해 신곡 무대를 선보인다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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