걸그룹 키라스(KIIRAS)가 치어리딩 콘셉트의 신보로 돌아온다.

키라스는 지난 20일 두 번째 디지털 싱글 앨범 ‘오버 유(OVER U)’의 두 번째 콘셉트 포토를 공개했다. 이번 앨범은 서로를 응원하며 함께 앞으로 나아간다는 메시지를 중심으로 치어리딩의 밝고 역동적인 에너지를 담았다.

동명의 타이틀곡 ‘오버 유’는 경쾌한 리듬과 강한 에너지를 바탕으로 자신의 한계를 뛰어넘는 순간의 자신감과 해방감을 표현한 곡이다. 제목 속 ‘U’는 특정 인물이 아닌 각자의 과거와 상처, 한계를 의미한다.

수록곡 ‘3-5-4-6’은 함께 외치고 호흡하는 치어리딩의 분위기를 살린 곡이다. 제목의 숫자는 키라스만의 신호이자 새로운 세계로 나아가는 코드를 뜻한다.

‘워너 댄스 올 나이트?(Wanna dance all night?)’는 시티팝 기반의 곡으로, 청량하고 몽환적인 분위기 속 자유롭게 떠나고 싶은 마음과 밤의 설렘을 담았다.

공개된 콘셉트 포토에는 하이틴 분위기의 라커룸을 배경으로 스포티한 치어리딩 스타일링을 한 여섯 멤버의 모습이 담겼다.

키라스의 두 번째 디지털 싱글 앨범 ‘오버 유’는 오는 26일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 공개된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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