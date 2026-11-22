가수 이브(Yves)가 귀여움과 불안이라는 상반된 감정을 한 앨범 안에 펼쳐냈다. 어느 한쪽을 감추거나 극복해야 할 대상으로 여기지 않고, 모두 자신을 이루는 모습으로 받아들였다.

이브는 지난 20일 다섯 번째 EP 큐트 앤 앵자이어티(Cute & Anxiety)를 발표했다. 타이틀곡 폴라로이드(Polaroid)를 비롯해 투 머치(Too Much), 히스테릭(Hysteric), 배트(Bat), 아담(Adam)까지 총 5곡이 수록됐다. 개러지 록과 트립합, 하우스 등 여러 장르를 오가며 솔로 아티스트로서 넓어진 음악 세계를 보여준다.

앨범은 사랑받고 싶으면서도 상처받기는 두렵고, 누군가와 가까워지고 싶으면서 동시에 거리를 두고 싶은 마음에서 출발했다. 이브는 “귀여움과 불안이 서로 반대되는 감정처럼 보이지만 사실 아주 가까이 맞닿아 있다고 생각했다”며 “지금의 제가 느끼는 모순적인 감정들을 음악으로 보여드릴 수 있어 기쁘다”고 소감을 밝혔다.

앨범의 핵심어를 찾기까지 자신을 돌아보는 과정도 거쳤다. 이브는 앨범 준비에 앞서 굿즈 디자이너 필립과 자신에 관한 100개 이상의 질문에 답했다. 스스로 미처 알지 못했던 모습까지 들여다본 문답을 토대로 큐트 앤 앵자이어티라는 주제가 완성됐다.

이브는 “저에게는 귀엽고 명랑한 모습과 불안한 마음이 함께 존재한다”며 “밝고 즐거운 순간에도 불안이 찾아오고, 불안한 중에도 사랑스러운 순간이 생긴다. 그 경계는 생각보다 뚜렷하지 않았다”고 설명했다.

타이틀곡 폴라로이드는 시간이 흐르며 희미해지는 기억과 감정을 노래한다. 한때 선명했던 순간이 흐릿해지면서도 완전히 사라지지는 않는 상태를 폴라로이드 사진에 빗댔다. 슬픔이 담긴 가사와 달리 경쾌하게 흐르는 리듬이 특징이다.

이브는 “감정적인 가사와 신나는 사운드 사이의 간극이 매력적인 곡”이라며 “멜로디와 리듬을 즐기면서 가사에 집중하면 또 다른 감정을 느낄 수 있다. 그 대비를 중심으로 들어주셨으면 한다”고 짚었다.

수록곡 투 머치에는 칠레 아티스트 아크릴라(AKRIILA)가 참여했다. 두 사람은 미국 마이애미에서 열린 패션 행사에서 처음 만나 같은 날 공연한 것을 계기로 인연을 맺었다. 강렬한 무대와 달리 수줍은 성격을 지닌 아크릴라의 반전 매력도 협업을 결정한 이유였다.

이브는 “음악을 표현하는 방식이 달라도 서로의 색깔이 자연스럽게 어우러질 수 있다는 점을 배웠다”며 “새로운 아티스트를 만날 때마다 음악을 바라보는 시야가 넓어지고, 제가 가진 고유한 색깔도 다시 생각하게 된다”고 말했다.

다양한 장르를 담았지만 앨범의 중심에는 이브의 목소리와 감정이 자리한다. 한 가지 음악으로 자신을 규정하기보다 곡마다 달라지는 분위기와 에너지를 따라 여러 감정이 이어지도록 트랙을 배치했다.

자신의 음악 세계와 가장 가까운 곡으로는 직접 작사한 아담을 꼽았다. 이브는 “데뷔 초부터 많은 분이 좋아해 준 제 목소리의 슬프고 감성적인 매력이 잘 담긴 곡”이라며 “아련하면서도 밝은 분위기가 공존한다는 점이 제가 추구하는 음악과 닮았다”고 전했다.

이브는 최근 아시아와 오스트레일리아 7개 도시를 순회한 투어도 마쳤다. 이전에는 준비한 무대를 완벽하게 보여주는 데 집중했다면, 이번에는 예상하지 못한 순간까지 관객과 함께 즐기는 여유를 배웠다.

이브는 “나라마다 반응하는 방식은 달랐지만 언어를 넘어 음악으로 감정을 나눌 수 있다는 점이 신기하고 감사했다”며 “무대 위에서 한층 자유로워졌고 공연하는 즐거움도 다시 느꼈다”고 돌아봤다.

앞으로의 기준 역시 다른 사람과의 비교가 아닌 자신의 속도다. 이브는 “누구와도 비교하지 않고 저만의 속도로 걸어가고 싶다”며 “제가 행복하게 음악을 하고, 그 행복이 음악을 듣는 분들에게도 전해졌으면 한다. 저와 제 음악을 만나는 순간만큼은 행복해질 수 있는 가수가 되겠다”고 다짐했다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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