트와이스 나연이 약 2년 5개월 만에 솔로 아티스트로 돌아왔다.

나연은 20일 새 싱글 앨범 NA-sty(나스티)를 발매했다. 미니 2집 NA(나) 이후 선보이는 솔로 신보이자 향후 발매할 첫 솔로 정규앨범에 앞서 공개하는 싱글이다.

앨범명 NA-sty는 ‘나연의 스타일’, ‘나답게’라는 의미에 영단어 ‘nasty’를 결합했다. 나연은 이번 앨범을 통해 지금의 자신이 가진 음악과 퍼포먼스, 취향을 보다 선명하게 보여주는 데 초점을 맞췄다.

나연은 “이번 앨범에서의 ‘나연다움’은 당당하고 자신감 넘치면서도 어딘가 앙큼한 모습”이라며 “솔로 활동을 거치면서 제 취향과 색깔을 음악과 콘셉트에 녹이려고 노력하고 있다”고 밝혔다.

신보에는 타이틀곡 BABY ANGEL(베이비 엔젤)을 비롯해 SHiVER(쉬버), BOY(보이) 등 총 3곡이 수록됐다.

BABY ANGEL은 한 가지 이미지로 규정하기 어려운 나연의 여러 모습을 담은 컨템퍼러리 R&B 팝 장르의 곡이다. 소울풀한 멜로디와 미드템포 그루브를 바탕으로 전개된다.

곡 제목과 달리 무대에서는 보다 강한 모습을 보여줄 예정이다.

나연은 “곡 제목은 BABY ANGEL이지만 파워풀한 퍼포먼스와 비주얼을 통해 귀여운 제목과 상반되는 반전 매력을 보여드릴 수 있을 것 같다”며 “솔로 랩 파트도 꽤 임팩트 있게 들어가 있다. 어려웠지만 새로운 시도였던 만큼 색다른 매력을 느끼실 수 있을 것”이라고 설명했다.

나연은 오는 21일 일본 교세라 돔 오사카에서 열리는 2026 마마 어워즈(MAMA AWARDS)에서 BABY ANGEL 무대를 처음 공개한다.

수록곡 SHiVER에는 나연이 직접 작사와 작곡에 참여했다. 트와이스 THIS IS FOR(디스 이즈 포) 투어 도중 미국 로스앤젤레스에서 작업한 곡이다.

나연은 “겨울이나 연말이 되면 자연스럽게 떠오르는 곡을 만들고 싶었다”며 “제가 겨울을 떠올리며 생각한 이미지와 감정을 이야기하고 바로 데모를 녹음하는 과정이 재미있었다”고 말했다.

곡 작업에 대한 욕심도 드러냈다.

나연은 “아직 더 경험하고 배워야 할 것도 많지만 작업 과정에 참여도를 높이면서 저만의 음악을 만들어갈 기회가 많아졌으면 좋겠다”고 밝혔다.

트와이스 멤버들의 응원도 힘이 됐다. 나연은 “멤버들이 축하와 응원을 많이 보내줬다”며 “바쁜 일정 속에서도 간식차를 보내주는 등 아낌없이 응원해줘 큰 힘이 됐다”고 전했다.

이번 활동 이후에는 첫 솔로 정규앨범도 준비한다.

나연은 “최근 저만이 할 수 있는 음악, 정말 ‘나연답다’고 느껴지는 음악이 무엇인지 많이 고민하고 있다”며 “제 취향을 담으면서도 제가 가장 잘 표현하고 소화할 수 있는 음악을 하고 싶다”고 말했다.

이어 “이러한 고민을 담아 첫 솔로 정규앨범도 열심히 준비하고 있다”며 “앞으로 다양한 장르의 음악과 여러 아티스트와의 협업에도 도전해보고 싶다”고 덧붙였다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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