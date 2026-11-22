밴드 루시(LUCY)가 다시 일어서는 청춘의 이야기를 노래한다.

루시(신예찬, 최상엽, 조원상, 신광일)는 12일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 여덟 번째 싱글 다시!를 발매한다. 정규 2집 Childish 이후 약 7개월 만의 신보다.

이번 싱글에는 타이틀곡 다시!와 수록곡 아마 괜찮을 너에게 등 2곡이 담겼다. 멤버 조원상이 전곡 작사, 작곡, 편곡에 참여했다.

다시!는 불완전함 속에서 흔들리고 지나간 시간을 후회하면서도 꿈을 향해 다시 나아가는 마음을 담은 곡이다. 루시는 이번 신보를 통해 벽에 부딪힌 청춘들에게 다시 시작할 수 있다는 메시지를 전한다.

조원상은 타이틀곡에 대해 “몰아치는 듯한 내면의 거친 감정을 표현하기 위해 모든 악기가 강하게 밀고 나가는 부분에 스트링 오케스트레이션을 더했다”며 “바이올린 선율이 거대한 파도처럼 밀려오는 느낌을 받을 수 있도록 표현했다”고 설명했다.

신예찬은 “전체적으로 희망차고 벅찬 느낌이라 감정선을 표현하는 데 신경을 많이 썼다”며 “후렴에서 대선율과 화음을 크게 사용했고 비올라도 중요한 역할을 하고 있다”고 말했다.

수록곡 아마 괜찮을 너에게는 타이틀곡과 다른 방식으로 감정을 풀어낸다.

조원상은 “다시!가 강렬한 느낌이 두드러진다면 아마 괜찮을 너에게는 상대적으로 부드럽게 들리지만 그 안에 강렬함이 담겨 있다”고 소개했다. 신광일은 “드럼을 조금 더 가볍게 연주하고 어쿠스틱한 사운드를 많이 들려주려고 했다”며 “다시!는 팝적인 사운드에 중점을 뒀다”고 밝혔다.

두 곡은 정식 발매에 앞서 콘서트에서 먼저 공개됐다.

신예찬은 “콘서트 첫 곡으로 다시!를 준비하면서 걱정도 됐지만 팬들에게 신곡만큼 설레는 선물이 또 있을까 싶었다”며 “합주하면서 팬들의 반응을 상상하며 연습했다”고 말했다.

최상엽은 “앙코르 콘서트인 만큼 기존 공연과 다른 무대를 보여주고 싶었다”며 “‘루시 하면 콘서트가 생각날 정도로 재미있는 공연을 만들자’는 마음으로 준비했다”고 덧붙였다.

루시가 다시 일어서는 힘으로 꼽은 것은 팬과 음악이었다.

조원상은 “제가 다시 일어설 수 있게 만드는 가장 큰 원동력은 왈왈이분들”이라며 “두 번째는 루시가 가지고 있는 꿈이다. 팬들과 우리의 꿈이 늘 큰 힘이 된다”고 말했다.

루시만의 음악을 만들어가는 고민도 이어지고 있다.

조원상은 “신곡을 준비할 때마다 어떻게 해야 더 많은 분들과 루시의 음악을 함께 즐길 수 있을지 고민한다”며 “이번 싱글에도 콘셉트부터 악기 구성, 연주 방법까지 많은 고민을 담았다”고 밝혔다.

신예찬은 “앞으로도 루시가 음악할 때의 즐거움을 잃지 않았으면 좋겠다”며 “지금처럼 멤버들과 즐기면서 루시다운 음악을 만들어가고 싶다”고 말했다.

마지막으로 신광일은 “살아있는 한 언제 어디서든 다시 시작할 수 있다”며 “실패하더라도 다시 시작한다면 더 멋있게 성공할 수 있다고 믿는다”고 전했다.

루시의 여덟 번째 싱글 다시!는 12일 오후 6시 공개된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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