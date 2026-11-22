플라이 투 더 스카이(FLY TO THE SKY)가 8년의 공백을 끝내고 다시 두 사람의 목소리를 맞췄다.

플라이 투 더 스카이의 환희와 브라이언은 지난 21일 새 싱글 솔리튜드(SOLITUDE)를 발표했다. 1999년 데뷔한 두 사람이 27주년을 맞아 선보인 신보로, 각자의 자리에서 보낸 시간과 그동안 마주한 그리움·상처·감사를 두 곡에 담았다.

오랜만에 플라이 투 더 스카이라는 이름으로 나선 환희는 긴장과 설렘을 함께 느꼈다. 환희는 “각자의 자리에서 활동하다가 다시 함께 음악을 들려드릴 수 있다는 사실 자체가 뜻깊다”며 “오랫동안 기다려준 팬들에게 좋은 음악과 무대로 보답하고 싶다”고 소감을 전했다.

완전체 활동을 먼저 제안한 사람도 환희였다. 브라이언은 “환희가 다시 음악을 하자고 했을 때 긴장과 부담이 컸다”면서도 “앨범을 기다려준 분들을 생각하니 설레고 고마웠다. 마치 처음부터 다시 시작하는 기분으로 준비했다”고 돌아봤다.

싱글에는 더블 타이틀곡 후 아이 엠(Who I Am)과 스토리(Story)가 수록됐다. 두 곡 모두 리얼 밴드 사운드와 2000년대 초반 R&B의 짙은 정서를 바탕으로 현재의 두 사람이 표현할 수 있는 감성을 녹였다.

브라이언이 작사·작곡에 참여한 후 아이 엠은 행복했던 순간부터 고통과 상처까지 지나온 모든 경험을 감사히 받아들이는 노래다. 오랜만에 창작자로도 이름을 올린 브라이언은 “새로운 모습이라기보다는 오랫동안 보여주지 못했던 모습을 다시 꺼냈다고 생각한다”며 “새롭게 시작하는 마음으로 곡을 만들었다”고 설명했다.

스토리는 모든 것을 내어준 사랑이 끝난 뒤 홀로 남은 사람의 그리움과 허전함을 그린다. 생생한 악기 연주와 풍성한 콰이어 코러스를 통해 플라이 투 더 스카이가 사랑받아온 애절한 R&B 감성을 되살렸다.

두 곡을 함께 타이틀로 내세운 데에도 이유가 있다. 환희는 “스토리에서는 이별 뒤의 그리움과 짙은 R&B 감성을, 후 아이 엠에서는 지나온 시간을 받아들이는 따뜻하고 진솔한 메시지를 느낄 수 있을 것”이라고 짚었다. 브라이언은 “하나는 러브송이고 다른 하나는 팬송이라 분위기가 겹치지 않는다”며 “어느 한 곡만 타이틀로 정하기에는 둘 다 아쉬웠다”고 덧붙였다.

앨범명 솔리튜드에는 두 사람이 따로 보낸 8년의 의미가 담겼다. 환희는 “서로 다른 시간과 경험이 결국 지금의 우리를 만들어준 소중한 순간이었다”며 “팬들도 노래를 들으면서 자신의 지난 시간을 돌아보고 공감했으면 한다”고 바랐다.

브라이언은 고독을 단순한 외로움과 구분했다. 브라이언은 “모든 사람에게는 자신만의 시간이 필요하다”며 “그 시간을 통해 나를 다시 찾고 내가 누구인지 알아가는 경험을 이번 음악에서 느껴보길 바란다”고 말했다.

플라이 투 더 스카이는 12월 대구를 시작으로 고양, 용인, 창원 등을 도는 전국투어 콘서트 Ⅱ를 개최한다. 공연 제목의 로마 숫자 Ⅱ에는 두 사람의 정체성(Identity)이 다시 하나로 이어졌다는 뜻을 담았다. 과거 마지막 공연에서 환희가 남긴 “계속된다(To Be Continued)”는 약속을 8년 만에 지키는 무대이기도 하다.

환희는 “과거의 노래를 다시 들려주는 데 머물지 않고 지금의 플라이 투 더 스카이가 가진 음악과 감성을 보여주고 싶다”고 강조했다. 브라이언도 “사람들이 저를 예능에서 웃기고 장난치는 모습으로 많이 기억한다”며 “이번에는 무대에서 진지하게 노래하는 음악가이자 가수라는 사실을 다시 보여드리고 싶다”고 힘줘 말했다.

긴 기다림 끝에 다시 마주 선 두 사람은 이번 활동을 일회성 재결합으로 규정하지 않았다. 환희는 “우리의 음악을 기다려주는 분들이 있다는 사실에 감사하며 오래도록 좋은 음악으로 인사하겠다”고 약속했다. 브라이언은 “우리는 영원하고 언젠가 반드시 돌아오겠다고 했는데 그 시간이 드디어 왔다”며 “기다려준 만큼 새 음악과 공연으로 최선을 다해 보답하겠다”고 전했다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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