반려견 동반 영화 감상프로그램 ‘시네멍’을 위해 CGV주안을 찾은 반려견 코코와 보호자가 영화 상영을 기다리고 있다. 박재림 기자

반려견 동반 영화 감상프로그램 시네멍을 위해 개모차를 타고 CGV주안을 찾은 별이. 박재림 기자

“겨울이라 날이 추운데, 강아지와 함께할 수 있는 실내 공간이 많지 않거든요. 이렇게 극장에서 같이 영화를 볼 수 있으니 너무 좋아요.”

전국에 영하권 추위가 닥친 지난 21일, 인천 CGV주안으로 ‘네 발의 시네필’들이 모였다. 반려견 동반 영화감상 프로그램 ‘시네멍’을 즐기러 온 반려가족들이었다. 2살 장모 치와와 ‘코코’와 방문한 보호자는 “극장을 같이 온 건 처음이다. 인천시민인데다 접근성이 좋은 대형 멀티플렉스 극장이라 편하게 왔다”고 말했다.

시네멍은 스타트업 비바인사이트의 반려동물 동반 문화생활 플랫폼 ‘멍콕’의 대표 프로그램이다. 지난해 9월 부산 태종대 자동차극장에서 첫 선을 보인 뒤 올해 4월 CGV주안과 부산 메가박스 서면대한에서 정기 상영을 시작했다. 이후 상영관이 더 늘어 11월 현재 전국의 주요 극장 11개관에서 반려가족을 맞이한다.

반려견 동반 영화 감상프로그램 ‘시네멍’을 위해 CGV주안을 찾은 반려견 보리와 보호자가 포토존에서 기념사진을 찍고 있다. 박재림 기자

반려견 동반 영화 감상프로그램 ‘시네멍’을 위해 CGV주안을 찾은 반려견 코코. 박재림 기자

CGV주안은 수도권 최초 상영관으로 시네멍 확장에 큰 역할을 했다. CGV주안을 위탁 운영하는 아모망의 이지아 대표는 “저 역시 반려견과 함께하는 반려인이다 보니 조금 더 많은 반려가족들이 시네멍을 즐기면 좋겠다는 마음에 비바인사이트에 협업 제안을 드렸다”며 “7월까지 월 1회, 8월부터는 월 2회 시네멍을 진행 중인데 뜨거운 관심을 실감한다. 매진에 가까울 정도로 객석이 가득 찰 때도 있다”고 말했다.

이날 극장에 도착한 반려가족들은 시네멍 전용 대기실로 입장했다. 일반 관객들과 분리된 공간에서 눈치 볼일 없이 쉬면서 강아지, 그리고 보호자가 서로 인사를 하고 교류하는 곳이다. 반려견 화장실이 준비됐고 물과 간식 샘플도 제공된다. 간식은 아모망의 펫 브랜드 제품으로, 이 대표는 “사람들이 팝콘을 먹듯 강아지도 간식을 먹으며 영화를 볼 수 있도록 선물한 것”이라며 웃었다.

CGV주안 리클라이너 좌석에서 시네멍 영화를 기다리는 반려견 별이. 박재림 기자

CGV주안 리클라이너 좌석에서 시네멍 영화를 기다리는 반려견 보리. 박재림 기자

상영시간이 다가오자 반려가족들은 스태프의 안내를 따라 상영관으로 이동했다. 이날 상영작은 김윤석·구교환 주연의 개봉 4일차 최신작 <폭설>이었다. 상영관에 입장한 이들은 등받이 각도를 뒤로 조절해 편하게 기대어 앉을 수 있는 리클라이너 좌석에 각자 편하게 자리를 잡았다. 보호자들이 따로 챙겨 온 반려견 담요와 쿠션도 눈에 띄었다.

극중 전화벨이 울리는 장면에서 한 강아지가 “멍멍” 짖기도 하고, 반려견이 물을 홀짝거리며 마시는 소리가 들리기도 했지만 서로가 이해하는 모습이었다. 이날만 그런 것도 아니다. 지난 8월 이곳에서 반려견과 함께 영화 <스파이더맨>을 봤다는 관객은 “한 마리가 짖으니까 다른 강아지들도 따라 짖는데 사람들이 짜증을 내는 게 아니라 오히려 다들 웃음을 터트렸다”고 당시 분위기를 전했다.

반려견 별이가 시네멍 포토존에서 기념사진을 찍고 있다. 박재림 기자

이날 2살 반려견 ‘보리’를 품에 안고 영화를 감상한 보호자는 “멀티플렉스 영화관에서 눈치 보지 않고 최신영화를 즐길 수 있어 좋았다”고 말했다. 경기 시흥시에서 7살 포메라니안 ‘별이’와 왔다는 보호자는 “리클라이너 좌석에서 별이와 나란히 앉아서 영화를 감상했다. 앞으로 자주 오게 될 것 같다”며 엄지를 세웠다.

오는 28일 오후 4시 <슬픈 열대>를 상영작으로 시네멍을 이어가는 CGV주안은 다음달에도 2회 시네멍을 진행할 예정이다. 예비 상영작의 개봉일이 확정되지 않아 일정은 아직 미정이지만 <어벤저스>, <듐> 같은 인기작으로 시네멍을 즐길 가능성이 높다.

지난 8월 시네멍 <스파이더맨>을 관람하러 온 반려견이 스파이더맨 코스튬 의상을 입고 영화 상영을 기다리고 있다. CGV주안 제공

이 대표는 “반년 이상 시네멍을 운영해보니 서울 등 다른 지역에서 오시는 분들도 많더라. 토이스토리와 스파이더맨 상영 때 각 영화의 주인공 코스튬 의상을 입고 온 강아지들이 기억에 남는다”며 “반려견과 극장에서 영화를 같이 볼 수 있다는 인식이 자리 잡고 더 다양한 문화 분야로 확장되길 바란다”고 말했다.

한편 시네멍 운영 극장은 CGV주안 외에도 메가박스 서면대한, 서부산영상미디어센터 모두극장, 메가박스 인천논현·영종하늘도시, 메가박스 파주금촌·시흥정왕·수원, 롯데시네마 파주아울렛, 씨네큐 남양주다산, 제천시네마가 있다. 시네멍의 모든 예매는 멍콕에서 가능하다.

CGV주안에서 시네멍을 즐긴 반려견들이 크리스마스 포토존에서 기념사진을 찍고 있다. 박재림 기자

인천=박재림 기자 jamie@sportsworldi.com

박재림 기자 jamie@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]