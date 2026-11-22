빅히트 뮤직(하이브) 제공

그룹 방탄소년단(BTS)과 코르티스(CORTIS)가 2026 마마 어워즈(MAMA AWARDS)에서 나란히 대상 트로피를 들어 올렸다. 전날에 이어 둘째 날에도 하이브 소속 아티스트들의 활약이 이어지며 시상식의 4개 대상이 모두 하이브 가수들에게 돌아갔다.

방탄소년단과 코르티스는 21일 오후 일본 오사카 교세라 돔에서 개최된 2026 마마 어워즈 챕터2에서 각각 올해의 앨범(ALBUM OF THE YEAR)과 올해의 노래(SONG OF THE YEAR) 부문 수상자로 호명됐다.

전날 올해의 가수(ARTIST OF THE YEAR)를 차지한 방탄소년단은 정규 5집 아리랑(ARIRANG)으로 또 하나의 대상을 추가하며 2관왕에 올랐다. 여기에 남자 그룹상과 팬스 초이스 남자 톱 10, 베스트 송 톱 10(스윔)까지 더해 총 5개 트로피를 품에 안았다.

월드투어 일정으로 현장을 찾지 못한 방탄소년단은 영상으로 수상 소감을 대신했다. 멤버들은 “3년 9개월의 공백을 깨고 아미(팬덤명)를 만난다는 설렘과 함께 달라지고 성장한 모습을 어떻게 보여드릴지 고민이 많았다”며 “팬들의 함성과 응원을 듣는 순간 늘 하던 대로 무대에서 최선을 다하면 되겠다는 생각이 들었다”고 전했다.

CJ ENM 제공

같은 빅히트 뮤직 소속인 코르티스는 레드레드(REDRED)로 올해의 노래를 수상하는 기쁨을 누렸다. 지난해 8월 데뷔한 이들은 약 1년 3개월 만에 대상의 영예를 안았다. 베스트 댄스 퍼포먼스 남자 그룹, 팬스 초이스 남자 톱 10, 베스트 송 톱 10 부문에서도 수상하며 총 4관왕을 기록했다.

수상 무대에 오른 마틴은 “활동 기간이 길지 않았지만 매 무대가 꿈의 무대라고 생각하며 임했다”고 소감을 밝혔다. 성현은 “데뷔 때부터 크고 작은 어려움이 많았는데 항상 저희 편이 돼 응원해 준 팬들 덕분에 든든했다”고 팬들에게 고마움을 전했다.

앞서 하루 전 진행된 챕터1에서는 하이브 레이블즈 빌리프랩 소속 엔하이픈(ENHYPEN)이 올해의 팬스 초이스(FANS’ CHOICE OF THE YEAR)를 2년 연속 차지했다. 이로써 올해 마마 어워즈에서 시상하는 4개 대상 트로피는 모두 하이브 소속 아티스트들이 가져가게 됐다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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