한로로. 출처=유튜브 채널 '찰스엔터' 화면 캡처

가수 한로로가 데뷔 이후 이성에게 대시를 받아본 적이 없다고 털어놨다.

지난 19일 유튜브 채널 '찰스엔터'에는 '한로로와 인간관계의 어려움에 대하여'라는 제목의 영상이 올라왔다.

이날 영상에서 한로로는 "데뷔 후 한 번도 대시를 받은 적 없다"며 "내가 이성적인 매력이 없나 보다. 그렇다고 내가 먼저 다가가고 싶은 사람도 없었다"고 밝혔다.

이어 "이런 얘기를 제대로 처음 해본다. 나는 진짜 매력이 없는 것 같다. 스스로 음악적인 자신감은 있지만 한지수(한로로 본명)로서의 매력은 잘 모르겠다"고 말했다.

출처=유튜브 채널 '찰스엔터' 화면 캡처

그러면서 "일상생활에서 누군가를 진짜 좋아하는 상황에 놓이면 난 그냥 돌이 된다"며 "사실 자신감이 없다. 그래서 대시하는 법이나 그런 걸 배워보고 싶다. 난 인간 자체가 재미가 없다"고 고백했다.

이에 찰스엔터는 "잘못 찾아왔다. 그걸 누구한테 물어보는 거냐"고 받아쳐 웃음을 자아냈다.

조은애 기자 eunn@sportsworldi.com

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