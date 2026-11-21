가수 한로로가 데뷔 이후 이성에게 대시를 받아본 적이 없다고 털어놨다.
지난 19일 유튜브 채널 '찰스엔터'에는 '한로로와 인간관계의 어려움에 대하여'라는 제목의 영상이 올라왔다.
이날 영상에서 한로로는 "데뷔 후 한 번도 대시를 받은 적 없다"며 "내가 이성적인 매력이 없나 보다. 그렇다고 내가 먼저 다가가고 싶은 사람도 없었다"고 밝혔다.
이어 "이런 얘기를 제대로 처음 해본다. 나는 진짜 매력이 없는 것 같다. 스스로 음악적인 자신감은 있지만 한지수(한로로 본명)로서의 매력은 잘 모르겠다"고 말했다.
그러면서 "일상생활에서 누군가를 진짜 좋아하는 상황에 놓이면 난 그냥 돌이 된다"며 "사실 자신감이 없다. 그래서 대시하는 법이나 그런 걸 배워보고 싶다. 난 인간 자체가 재미가 없다"고 고백했다.
이에 찰스엔터는 "잘못 찾아왔다. 그걸 누구한테 물어보는 거냐"고 받아쳐 웃음을 자아냈다.
조은애 기자 eunn@sportsworldi.com
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