삼성화재 호키. 사진=KOVO 제공

지난 시즌 최하위 삼성화재가 올 시즌 뜨거운 반등에 나서고 있다. 새로 영입한 외인 호키를 앞세워 3연승을 질주했다.

삼성화재는 21일 대전충무체육관에서 열린 HK흥국금융 2026~2027 V리그 남자부 1라운드 홈 경기에서 OK저축은행을 세트스코어 3-1(25-27 25-20 25-18 25-13)로 격파했다. 3연승을 달린 삼성화재는 승점 12(4승2패)로 2위로 도약했다.

정규리그 역대 7번 우승에 빛나는 삼성화재는 지난 시즌 단 6승에 그치며 최하위에 머물렀다. 올 시즌 우승 청부사 토미 틸리카이넨을 선임한 뒤 돌풍을 일으키고 있다.

호키가 이날도 맹위를 떨쳤다. 팀 내 최다인 36점을 폭발했다. 공격성공률은 79.49%에 달했다. 호키는 올 시즌 161득점하며 이 부문 1위를 달리고 있다.

1세트를 내준 삼성화재는 2세트부터 반격에 나섰다. 17-16에 호키의 백어택으로 도망간 삼성화재는 21-16까지 점수 차를 벌렸다. 이어 21-17에서 호키가 백어택을 성공하며 삼성화재는 승기를 잡았다. 호키는 3세트에는 12점을 뽑아내며 승리를 이끌었다.

반면 OK저축은행은 4연패에 빠졌다. 승점 4(1승4패)로 6위에 머물렀다.

여자 프로배구 SOOP은 창단 첫 승점을 기록했다. SOOP은 이날 전남광주 SOOP스타디움에서 열린 정관장과의 홈 경기에서 세트스코어 2-3(23-25 25-23 25-18 16-25 11-15)으로 패했다. 고예림이 24점, 고의정이 20점을 내는 등 분투했다.

SOOP은 1라운드 6경기를 전패했으나 이날 처음으로 풀 세트 경기를 치르며 승점 1을 챙겼다. 프로배구에서는 풀 세트로 진 팀이 승점 1, 이긴 팀이 2를 가져간다.

반면 정관장은 승점 8(3승2패)이 되며 4위로 올라섰다. 아시아쿼터 종휘가 31점을 폭발했다. 박혜민(19점)과 이선우(16점)도 힘을 보탰다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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