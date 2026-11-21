사진=뉴시스

한국 스피드스케이팅 여자 단거리 간판 김민선(의정부시청)이 아쉬운 결과를 냈다.

김민선은 21일 일본 홋카이도 오비히로 메이지 홋카이도 도카치 오벌에서 끝난 2026~2027 국제빙상경기연맹(ISU) 스피드스케이팅 월드컵 2차 대회 여자 500ｍ 1차 레이스에서 38초451을 기록하며 출전 선수 20명 중 17위에 그쳤다.

김민선은 지난주 중국에서 열린 1차 대회 여자 500m 1차 레이스에서 14위에 머물렀다. 이번 대회에서는 더 뒤로 처졌다. 전날 열린 여자 1000m 디비전B에선 1분16초532로 2위에 올랐다.

네덜란드가 메달을 휩쓸었다. 금메달은 37초454에 결승선을 통과한 앙엘 달레만(네덜란드)이 차지했다. 이 종목 세계기록(36초09)을 갖고 있는 펨케 콕(네덜란드)이 37초506으로 2위에 올랐다. 3위에는 쇼트트랙 출신 쉬자너 스휠팅(네덜란드·37초737)이 올랐다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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