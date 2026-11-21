지소연과 수원FC 위민 선수들이 21일 이천종합운동장에서 열린 세종 스포츠토토와의 2026 W코리아컵 결승에서 기뻐하고 있다. 사진=대한축구협회 제공

지소연이 선제 결승골을 터뜨린 수원FC 위민이 2026 W코리아컵 초대 우승팀이 됐다.

WK리그 수원FC 위민은 21일 이천종합운동장에서 끝난 세종 스포츠토토(이하 세종)와의 2026 W코리아컵 결승에서 1-0 승리를 거두고 우승을 확정했다. 우승 상금 3000만원을 받았다. 올해 시범 운영으로 진행되는 W코리아컵은 대한축구협회와 경기도축구협회가 공동 주최하고 경기도가 재정 후원한다.

이번 대회에는 WK리그 8개 팀과 대학부 7개 팀 등 총 15개 팀이 참가했다. 수원FC는 WK리그 정규리그와 제107회 전국체육대회(전국체전)에 이어 W코리아컵까지 제패하면서 3관왕을 달성했다.

승리 일등 공신은 지소연이다. 후반 27분 코너킥 상황에서 수원FC 위민 아야카가 올린 크로스를 상대 골키퍼가 쳐냈다. 이어 볼이 수비수 맞고 흐르자 지소연이 그대로 차 넣어 골망을 흔들었다.

세종 골키퍼 류지수가 시도한 펀칭이 짧게 떨어지자 지소연이 흘러나온 볼을 오른발로 슈팅을 날려 골망을 흔들었다. 지소연은 대회 최우수선수상(MVP)을 받았다. 박길영 수원FC 위민 감독은 지도자상을 받았다.

윤덕여 감독이 이끄는 준우승팀 세종은 페어플레이팀을 차지했다. 공격수 김미연은 이번 대회에서 3골을 넣어 득점왕을 차지했다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]