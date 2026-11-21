태양. 출처=태양 SNS

그룹 빅뱅 멤버 태양이 아내 민효린을 언급하다 울컥한 모습을 보였다.

21일 일본 오사카 교세라 돔에서 '2026 마마 어워즈(2026 MAMA AWARDS)'가 개최됐다.

이날 태양은 베스트 댄스 퍼포먼스 남자 솔로 부문 수상자로 호명된 이후 무대에 올라 "이렇게 멋진 상을 주셔서 감사드린다. 상을 받아서 기쁘지만 오래 활동하면서 주변에 감사한 분들이 많다. 그분들에게 감사 인사를 전할 자리가 된 것 같아서 더 기쁘다"고 말했다.

이어 "가장 힘들 때, 중요할 때 도와준 제 멘토 테디 형에게 고맙다"며 "빅뱅 멤버들 20년이 넘는 시간 동안 건강하게 활동해 줘서, 서로에게 의지가 돼줘서 고맙다"고 감사 인사를 전했다.

태양 민효린 커플. 사진=뉴시스

특히 태양은 "아티스트 태양을 빛나게 하기 위해 보이지 않는 곳에서 많은 헌신과 응원으로 진정한 사랑을 알려준 아내 민효린 씨 진심으로 감사하다"고 말하다 울컥한 듯 눈물을 보이기도 했다.

그러면서 "지난주에 제 아들이 생일이었는데 아빠가 바빠서 같이 못 있었다. 진심으로 죄송하다. 우리 아기 생일 축하하고 진심으로 사랑한다"고 전했다.

끝으로 그는 "지난 시간을 되돌려 보면 참 행복하게 무대에서 여러분과 노래하고 춤췄던 기억밖에 없는 것 같다. 그 시간들이 지금 생각해 보면 여러분과 저희의 청춘이지 않나 생각한다. 앞으로도 우리의 청춘이 계속해서 이어갔으면 좋겠다"고 덧붙였다.

태양은 2018년 민효린과 결혼해 2021년 아들을 얻었다.

조은애 기자 eunn@sportsworldi.com

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